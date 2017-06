– Freiberg og Tilbakeskrittspartiet kommer med gammeldags oljeretorikk

I et leserinnlegg 23.mai gjør han narr av Senterpartiet, med utsagn om at elektriske sjarker ikke er svaret på verdens klimautfordringer. Han prøver i innlegget å få oss til å tro at det er boring etter norsk olje som er løsningen på verdens klimautfordringer.

Freiberg påstår at «alle seriøse analyser av fremtidens energibehov viser at verden vil ha behov for nye store investeringer innen olje og gass i tiår framover». Men hva om vi lytter til en av landets fremste oljeanalytikerne, Thina Saltvedt i Nordea Makets. I høst uttalte hun dette til e24: Oljesektoren har gitt oss en boom i levestandard, og å erstatte disse inntektene er vanskelige. Det er jo derfor politikerne utsetter og prøver å klamre seg til oljeproduksjonen i den grad at de forskyver tanken om at dette ikke vil bli lønnsomt så lenge de kan. Vi ikke har noen tid å miste. Dette må man ta hånd om nå. Jo fortere man kommer i gang med å bygge flere industrier, jo mindre utfordrende blir det å kompensere for tapet av oljeinntekter.

Det er denne feilen Freiberg og regjeringen begår, når de klamrer seg til oljeindustrien heller enn å satse skikkelig på fremtidens grønne teknologi.

Utviklingen innen fornybare energikilder som sol, vind og bølgekraft har akselerert og som et eksempel skal det nå bygges vindmøller i Nordsjøen uten statlige subsidier. Det demonstrer at grønne energisystemer har et voldsomt vekstpotensial, for vinden er både evigvarende og klimavennlig.

Både Kina og India, som sammen står for over en tredjedel av verdens klimautslipp, satser tungt på solenergi og vindkraft. Ifølge New York Times er begge landene i rute til å nå målene i Parisavtalen før tiden. Disse gigantiske landene er på full fart ut av fossilalderen. Selv Statoil vender seg mot fornybarmarkedet. I 2016 gikk bare fem prosent av Statoils investeringer til fornybar energi, men mot 2030 vil mellom 15 til 20 prosent av kapitalinvesteringene gå til fornybart.

Store investeringer innen olje og gass kan mest sannsynlig, om vi tror på oljeanalytikeren, vise seg å bli et gedigent feilgrep. Å jobbe i oljenæringen er ikke en trygg arbeidsplass for fremtidige generasjoner. I Nord-Norge er vi ikke oljeavhengige, og all fornuft tilsier at det ikke er noen grunn til å bli det nå.

Hva skal vi leve av i dette landet?

Miljøpartiet De Grønne mener at det økonomisk tryggeste er over tid å fase ut de usikre investeringene i olje og bli mer lik landene rundt oss, som lever fint uten oljeinntekter. Vi skal vri skattefordelene og letesubsidieringen til oljeindustrien i en fornybar retning. Bare de siste årene har skattebetalerne subsidiert oljeselskaper med ufattelige mange milliarder kroner, uten at det er funnet så mye som en dråpe olje. Det nord-norske selskapet North-Energy fikk i perioden 2005-2015 utbetalt svimlende 2600 millioner kroner i subsidier, uten å ha gjort et eneste drivverdig funn. Penger ut av vinduet, som kunne ha finansiert både velferd og nye grønne satsninger.

Bare innen matproduksjon og skog, hvor det i dag jobber omtrent 90 000 mennesker, regner en med at verdiskapingen vil kunne tredobles om vi satser på innovasjon og bruker ressursene bedre. Men nei, Freiberg og FrP vil jo ikke satse på bonden. Det har vi nettopp sett i jordbruksoppgjøret, der over 3000 bønder marsjerte til Stortinget for retten til en inntekt å leve av. Innen skipsfart og fiske er det potensial for 15.000 nye arbeidsplasser. Au da, Freiberg og hans kollega Sandberg ser jo ikke viktigheten av å sikre mer fersk fisk til kai. De vil fri trålerflåten fra pliktkvotene, slik at også denne fisken kan fryses og sendes til Kina. Ferger, skip og oppdrettsmerder må bli utslippsfrie, nei Freiberg vil ikke ha lukkede oppdrettsanlegg der vi kan nyttiggjøre oss avfallet som en ressurs og skape nye grønne arbeidsplasser.

Energieffektivisering av alle bygg i Norge vil kunne kreve nesten 14.000 nye arbeidsplasser. Og ikke minst gir sirkulærøkonomien muligheter: innen resirkulering og gjenvinning, reparasjon, gjenbruk, leasing og utlån finnes 50.000 nye arbeidsplasser, ifølge en beregning. Det krever nemlig flere jobber å utnytte ressursene smart, enn å kaste og brenne dem. Alt dette krever imidlertid politisk vilje, og klokskap til å starte omstillingen nå mens det enda er tid. De Grønne ønsker å være en pådriver i denne omstillingen.

Tilslutt et lite tankeeksperiment. Din datter arver 100 000 kroner. Arven kommer med en betingelse om at pengene skal investeres og ikke røres før jenta er 25 år. Hva gjør du som investor med arven til din datter? Investerer du i oljeaksjer eller har du tro på at det er den fornybare grønne industrien som vil gi henne best avkastning? La oss ikke investere våre barnebarns penger i en næring som har sett sine glansdager.

Elektriske sjarker er en del av løsningen. Det vil være en bra løsning for miljøet, klimaet og fiskeren som har sin arbeidsplass om bord.