– Helsepartiet vil ha hjertesenter til Bodø

Norge har i dag sju PCI-sentre. Nord for Trondheim er det kunne ett, og det befinner seg på UNN i Tromsø.

Ved et PCI-senter blokkes trange blodårer ut og dette er standardbehandling ved akutt hjerteinfarkt og annen hjertesykdom.

Bodø kjemper nå for å få på plass et tilbud til hjertepasienter i Nordland, men møter stor motbør. Fylkesrådsleder i Troms, Cecilie Myrseth (Ap), har uttalt. ”Vi aksepterer ikke at pasientsikkerheten og det hjertemedisinske miljøet ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) risikerer å bli svekket.” Publisert 20/2 2017.

Cecilie Myrseth leder et tverrpolitisk initiativ om at UNN representerer en unik trygghet for landsdelen. Hun og fylkesrådet aksepterer med dette utsagnet at nordlendinger får dårligere helsehjelp, men det betyr ikke at vi i Helsepartiet aksepterer dette.

Det er feil å påstå at UNN representerer en trygghet for hele Nordland, Troms og Finnmark. Helse Nord har en forekomst av hjertesykdom 18 % høyere enn landsgjennomsnittet. Tromsø befinner seg blant de tre laveste prosentene, mens Finnmark befinner seg i toppen. Ut av tallene forstår vi at mange pasienter fra Nordland hvert år må få akutt behandling ved UNN, siden det er dette PCI-senteret nordlendinger sokner til. Hvert år må ca 300 - 400 pasienter fraktes med fly til UNN. For mange tar dette for lang tid før de får adekvat behandling. Nordland har en befolkning på ca 240000 som trenger et godt behandlingstilbud på hjerteområdet.

I Norge er det et grunnleggende prinsipp i helsetjenesten at alle skal ha et likeverdig og fullgodt tilbud til helsetjenester. Det kan vi med sikkerhet si at nordlendinger ikke har på hjerteområdet. Et PCI-tilbud i Bodø ved NLSH vil være tjent inn på tre til fire år ifølge en utregning i IFT- sak Høring – PCI behandling i Nordland i fylkesrådet datert 22/11 2016.

Har vi råd til å la være?

Dagens regjering har i Nasjonal helse- og sykehusplan sagt at prinsippene for oppgavedeling mellom sykehusene er at funksjoner skal desentraliseres hvis mulig . Her er det mulig og det er helt nødvendig. Det er også riktig overfor pasienter fra Nordland og ikke minst er det god samfunnsøkonomi.

Også de geografiske forholdene her nord er et godt argument for et PCI-senter i Bodø. Til eksempel viser Google at det i luftlinje mellom Brønnøysund og UNN er 920 km, til Ullevål er det 870 km, til St Olav i Trondheim er det 420 km og til Haukeland er det 990 km. Tar vi Mo i Rana blir avstanden 470 km til Trondheim, 680 km til Tromsø og Helgeland ligger nærmere Haukeland enn Tromsø. At Tromsø skal være det eneste alternativet her nord blir grunnleggende feil.

Pasienter i Nordland har behov for trygge, gode helsetjenester der vi bor, i Nordland. Tid er viktig når det handler om hjerteinfarkt og med de avstander og værforhold som vi har, trenger vi et tilbud nært oss. Mange dager er det ikke mulig for luftambulansen å ta av eller gå ned på grunn av været. Da blir pasienter liggende på vent til været løyer. Dette er dyrebar tid som reduserer den enkeltes sjanse til å få et godt resultat.

UNN har mulighet for å forbedre tallene for Finnmark som befinner seg i øverste del av statistikker over antall hjerteinfarkt. Forebygging og kunnskapsheving er nødvendig også i Finnmark.

Sverige har gjennomført en slik desentralisering av PCI-sentre flere år tilbake. Pasientgrunnlaget ut fra deres statistikker i Nordland, kan sammenlignes med Nord-Norge. Det vil være tilstrekkelig for to sentre her i Nord Norge.

Helsepartiet Nordland støtter NLSH Bodø i kravet om et PCI-senter.

Aina Bygdnes - Leder Helsepartiet Nordland

Bente Jane Østhaug Kleven- nestleder Helsepartiet Nordland

Rolf Luneng- 1-kandidat stortingslisten til Helsepartiet Nordland