Gratulere til bønder og landbruket!

All heder til Bonde- og småbrukarlaget og Bondelaget. Det blir et bedre tilbud til næringsdrivende innen landbruket etter at et stortingsflertall avviser regjeringas skamtilbud i landbruksoppgjøret. Det økte presset mot mer stordrift og industrialisering av landbruket er ikke stoppa med dette. Likevel er det oppløftene at det gjennom den offentlige debatten og aksjonsretta tiltak, ser ut til å være en økende forståelse for verdien av også små og mellomstore bruk i Norge. Dette er spesielt viktig for Nordland og Nord-Norge.

I veldig mange sammenhenger er det positivt å utvikle videre landbruksproduksjon gjennom plantevekster, kjøtt- og melkeproduksjon, nyttiggjøring av utmarksbeter, reindrift, skogskjøtsel. Noe av dette er knytta til et samla klimagassregnskap og nasjonal sikring av landbruksvarer, andre ved at produktiv jord holdes i hevd og det skapes arbeidsplasser på bygda og til industriell foredling av landbruksprodukter. Nordland fylke er kanskje det fylket som samla sett har de beste forutsetningene for matproduksjon når en tar med både landbruk og de marine næringene.

Etter siste fylkestingsvalg, meningsmålinger og tilstrømning til Rødt, har vi en reell mulighet til stortingsmandat fra Nordland i år. Situasjonen for lokal verdiskapning i primærnæringene, blir i så fall en av de aller viktigste områdene for Rødts sitt arbeid på Stortinget og 1.kandidat Synne Bjørbæk, varaordfører i Bodø. Hele landsdelen må bygge på det engasjementet vi i disse dager ser både mot opphevelse av trålerpliktene og privatisering i fiskeriene og for sikring av bedre forhold for bønder i landbruket. Nordland har framtida med seg om det forvaltes godt.