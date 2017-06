Hvilke partier vil sikre reell politisk behandling av trygdeoppgjøret?

Dette betyr at den summen man har i pensjon blir mindre verdt år for år. Når dette skjer så mange år på rad blir resultatet en betydelig nedgang i kjøpekraft for pensjonistene.

Dette er et fullstendig brudd på prinsippet bak pensjonsreformen som et enstemmig Storting stod bak i 2003. Den gang var det full enighet om at alderspensjonen skulle reguleres med gjennomsnittet av lønns- og prisvekst. Nå har vi i stedet hatt en nedgang i realpensjonen for tredje år på rad.

Dagens regjerning vil ikke legge fram trygdeoppgjøret for reell politisk behandling i Stortinget. Hvilke politiske partier vil sikre at trygdeoppgjøret blir behandlet i stortinget før høstens valg? Det er spørsmålet mange pensjonister stiller seg før de går til valgurnene i september.