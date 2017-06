Sp bløffer

Får vi en justisminister fra Senterpartiet etter høstens valg vil norsk sikkerhetspolitikk endre retning. Vi går fra en politikk der ressursene blir prioritert på tilsettinger av flere politifolk, mer utstyr til politiet, bedre etterforskning og flere politihelikoptre – til en politikk som prioriterer tomme kontorlokaler.

Men det er flott at Senterpartiet er ærlige om hva de prioriterer. Nylig, i et innlegg i en avis i Oppland, garanterer Vedum for at de vil gjenåpne 71 lensmannskontorer . Det er fint at de endelig har blitt konkrete og viser frem sannheten om sin egen politikk. For Senterpartiet er det viktigere med mange bittesmå lensmannskontorer som nesten aldri er åpne, enn flere politifolk i distriktene.

Det er flere grunner til at vi gjennomfører en nødvendig modernsiering av politiet. Fordi sikkerhetsbildet har endret seg siden forrige store reform på 50-tallet. Fordi over halvparten av oss i følge en måling utført av Sentio ikke besøker politikontoret sitt med mindre de skal ha pass. Og fordi tragediene 22.juli viste oss at vi trenger et politi som er ute i gatene fremfor å sitte på kontor.

Nordland politidistrikt har blitt vesentlig styrket siden vi overtok regjeringskontorene. Distriktet har blitt tilført midler til 69 nye politistillinger og anskaffet 48 nye biler. Vi kommer ikke til å stoppe der. Fortsetter vi med makten etter høsten skal vi sørge for 2 politistillinger per 1000 innbyggere. Det betyr et vesentlig løft for tryggheten i Nordland.

Mens Senterpartiet satt ved roret fikk deres justispolitikk stryk av Gjørv-kommisjonen, politianalysen og Stortingets egne 22.juli-komite. Noe måtte gjøres og vi gjør det.

Det Vedum ikke sier noe om er at deres samarbeidspartner Arbeiderpartiet har vært med på politireformen. AP sier at de fortsatt står ved reformen. Hva vil da skje med norsk politi hvis disse kommer til makten?

I Møre og Romsdal sier Politimesteren at han blir provosert over slike angrep som Vedum og Arnstad fremsetter mot politireformen. I Stjørdal sier lensmann Marit Stigen at politiet både trenger en reform og at den har ført til mer effektiv ressursbruk og mer politi i gatene. Politireformen er laget med bakgrunn i grundige politifaglige vurderinger.

For noen dager siden så vi at politiet i Troms ved Lensmann Nilsen ikke var i tvil om at hans distrikt skal klare å levere bedre polititjenester enn det har vært tidligere. De sier også at publikum vil merke rask respons når det først oppstår hendelser.

Dermed gjenstår spørsmålet hvem Vedum egentlig hører på? Hvilke faglige vurderinger har de? Eller er de bare i mot for å være i mot? Jeg tipper det siste.