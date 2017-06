– De voksne må samarbeide om elevene

Godt samarbeid mellom hjem og skole, der også foreldrene har en aktiv rolle, er av avgjørende positiv betydning for skolegangen til barn og unge.

Forskning viser at godt samarbeid fører til bedre læringsutbytte, bedre selvregulering, bedre trivsel, færre atferdsproblemer, mindre fravær, gode relasjoner til medelever og ansatte – og ikke minst bedre arbeidsvaner.

God dialog mellom skole og hjem gir en mer positiv holdning til skolen, bedre leksevaner og god arbeidsinnsats. Det har igjen stor betydning for elevers framtidige valg av studier og yrker. Foreldrene får viktig og mer informasjon om undervisningen og forhold knyttet til sitt barns læring, og de blir bedre kjent med læreren.

Lærerne får gjennom godt samarbeid med foreldrene, bedre innsikt i elevens behov og kan derfor støtte eleven på en mer tilpasset måte i skolehverdagen. Foreldre og lærere vil gjennom positive samarbeidserfaringer, utvikle en større felles forståelse av barnets behov, og kan på den måten bli bedre i stand til å støtte egne barns i deres læringsprosess.

Det er godt dokumentert at hjem/skolesamarbeid har betydning for elever i alle aldersgrupper, også for ungdom.

Erfaring har vist at samarbeid mellom skole og foreldre med minoritetsspråklig bakgrunn, ofte krever mer oppfølging for å fungere optimalt. Det må settes inn tilstrekkelig med tid for å sikre god kvalitet på samarbeidet.

Skoler som generelt har et godt læringsmiljø, er ofte preget av gode samarbeidsrelasjoner på flere plan.

Foreldrenes engasjement og sosiale ressurser er sentrale for formidling av skolens normer og verdier.

Skolenes landsforbund vil også påpeke det store ansvar kommune-Norge har for å få til et godt og inkluderende hjem/skolesamarbeid med reell medinnflytelse, helt fra læreren i klasserommet og til politikeren i kommunestyret.