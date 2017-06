Målet må være et sterkt ønske om forbedring. Jeg hadde i slutten av forrige uke et innlegg om omstilling i Andøy, at mens man jobber for Andøya flystasjon så må man ha et sterkt fokus på omstillingen. Jeg har fått mange gode tilbakemeldinger fra innbyggere som ser utfordringene vi står overfor.

Men også noen få negative reaksjoner i form av et leserbrev og et innlegg på Facebook-siden «Bevar Andøya flystasjon». Jeg hadde egentlig ikke tenkt å svare, men velger allikevel å gjøre det da familiebedriften min LNS blir trukket inn.

Jeg har følgende kommentarer:

- Jeg har et sterkt ønske om at Andøya flystasjon skal bestå.

- Mange i min omgangskrets, mine venner, arbeidskollegaer, bedrifter og andre blir kraftig rammet av en eventuell nedleggelse.

- Jeg har besøkt Andøya flystasjon flere ganger og snakket med folk som jobber der, deltatt på politiske møter, folkemøter m.m.

- Som Høyre-politiker har jeg gått mot både egen fylkestingsgruppe og Høyre sentralt i denne saken·

- Jeg har tro på andre politiske arbeidsmetoder enn å rakke ned på hverandre, næringslivet, beslutningstakere, finansieringskilder m.m.

- LNS driver hovedsakelig med gruvedrift og tunnelbygging.

- LNS har ingen fortrinn foran andre. Ethvert prosjekt som har offentlig eier blir gitt i en anbudskonkurranse etter regler for offentlig anskaffelse.

- LNS har jobbet for Andøya flystasjon ved å beregne hva en tverrbane vil koste·

- Andøy kommune vil få bevilget minimum 80 millioner kr. til omstilling. Det vil være rart om man ønsker å sende disse i retur. Det er andre som gjerne vil ha dem.

Jeg har størst tro på at vi må stå sammen og ville hverandre vel i Andøy. Det er flott at folk engasjerer seg i media og håper at de samme folkene vil bruke sitt engasjement positivt for å ha to ting i hodet samtidig; kjempe for Andøya flystasjon og starte omstillingsarbeidet. Lykkes vi med å beholde flystasjonen vil jobben rundt omstilling ikke være bortkastet, da dette arbeidet kan føre til en kreativ "boost" for et allerede nytenkende næringsliv i Andøy.