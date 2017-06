– Nå er AP i valgkampmodus

Bladet Vesterålen har 1. juni en sak fra Andøya, ang Arbeiderpartiets rolle knyttet til nedleggelsen av Andøya flystasjon. Som kjent har AP stemt for nedlegging av Andøya Flystasjon. Samtidig har de bedt om en nærmere redegjørelse for kostnadene knyttet til denne beslutningen. Selv om AP har innsett at det er store usikkerheter ved kostnadene ved en slik flytting, har de faktisk stemt for en nedleggelse av Andøya Flystasjon. I Stortinget har Miljøpartiet De Grønne sin representant Rasmus Hansson, av hensyn til norsk forsvarsevne, stemt for en delt løsning mellom Andøya og Evenes. At denne løsningen også er til fordel for andøysamfunnet, er vi selvfølgelig klar over.

Velgerne i nord må vel kunne forvente av AP, at de ikke stemmer for forslag som det hefter stor usikkerhet ved? At AP nå i kjent stil forsøker å ri to hester samtidig, må sees i sammenheng med det kommende valget.

I avisen Fremover i Narvik denne uken, svarer AP sin politiske rådgiver Eivind Vad Petersson dette på spørsmålet om det stemmer at AP kan komme til å trekke seg fra det forsvarspolitiske forliket: «Nei, det stemmer ikke». Klar tale, med andre ord.

Uansett hvilket alternativ som velges, må man forvente at Arbeiderpartiet står ved sine valg. Ikke at de later som at de mener noe annet enn det de for kort tid siden stemte for i Stortinget. Jeg mener at dette er å holde andøysamfunnet for narr, heller enn et reelt ønske om en ny vurdering.

Ønsker man å være et pålitelig styringsdyktig parti, kan man ikke hele tiden ta forbehold om at det kan komme ny informasjon om de vedtak man har landet ned på.

Det er som kjent ingen skam å snu, men kanskje klokere å heller sikre at beslutningsgrunnlaget er godt nok, før man avgir sin stemme i stortingssalen. Spesielt i saker som ikke bare vil få konsekvenser for landets forsvarsevne, men også en hel region.

Toine C. Sannes, Miljøpartiet De Grønne