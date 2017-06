Hjemfall av kvoter sikrer kysten ?

Det er positivt og gledelig at politikere på Stortinget fikk flertall for å legge Per Sandbergs forslag dødt når det gjelder trålkonsesjoner med leveringsplikt. Det som forundrer meg er at dette ikke ble noen stor diskusjon på Stortinget før folk «gikk mann av huset» for å protestere mot forslaget, og utviklingen som har vært når det gjelder uthuling av disse forpliktelsene. Skal det være slik i alle saker som angår fiskeriene, og kysten, at engasjement hos Stortingspolitikere ikke vekkes til live før et stort antall engasjerte mennesker reagerer gjennom aksjoner og møter, og kun hvert fjerde år når det er Stortingsvalg.

Er dette engasjementet hos disse partiene troverdig også etter valget i år ?

Eller «går luften ut av dekkene» etter at stemmene er talt opp, og det ikke er like aktuelt å jobbe videre med saken, da representantene er sikret verv/jobb i fire år fremover ?

Jeg kan ikke minnes at noen av disse partienes representanter har stått på barrikadene tidligere, heller ikke mens de har vært i regjering, for denne saken dukket ikke opp 1. januar 2017………..

Dette er en sak som har vært diskutert langs kysten i nord i flere år, selv begynte jeg å skrive om hva resultatet av en slik neglisjering av leveringsplikt, og uthuling av regelverk ville medføre i 2011.

Det som da er forunderlig er at ingen av partiene tok tak i saken, og gjorde den til en kampsak, før nå i valgåret 2017, hva kan årsaken til det være ?

Fagerås Hansen skriver at pliktsystemet er «ineffektivt» !

Det som er ineffektivt er de politikere vi har hatt på Stortinget de siste 10-15 årene, samt byråkratene i vårt demokrati, da de IKKE har gjort jobben, og sørget for at lovverket blir fulgt.

Det er helst disse «ineffektive» menneskene/systemet som må tas tak i, og ikke saken i seg selv !

Når det gjelder SV’s forslag om å tilbakeføre disse kvotene tilhørende trålere med, i utgangspunktet leveringsplikt, til kystflåten virker noe lettvint. Norge som fiskerinasjon må ha en differensiert fiskeflåte, både små og store kystfiskebåter, samt havgående fiskebåter, både konvensjonelle og trålere, for å hevde suverenitet i Norsk Økonomisk Sone, noe en slik løsning ikke vil medføre.

Da vil man kanskje ende opp med å kun observere at utenlandske trålere ligger ute i havet og fisker på torsk, samt annen fisk, med grunnlag i at Norge ikke hevder suverenitet når det gjelder fiskebestander som lever langt fra kysten. Er det en fremtid vi som innbyggere i Norge vil ha ?

Når det gjelder kvalitet på fisk, tviler jeg for at SV kan gjøre noe med den, det er det faktisk opp til næringen selv å bygge opp, næringen selv er nemlig den som i første rekke vil oppnå fordeler om den blir kjent for å levere førsteklasses råstoff.

Det myndighetene kan gjøre, er å sørge for at lover og regelverk blir fulgt, også når det gjelder trålkonsesjoner, som i dag har «tilbudsplikt». Styrende politikere kan også legge til rette for en større satsing på videreproduksjon av råstoff innad i Norge, også videreutvikling av nye ferdigprodukter.

Dette kan gjøres blant annet ved å si opp EØS-avtalen, og videreforhandle den frihandelsavtalen som trer i kraft med en gang EØS-avtalen blir sagt opp.

Samtidig blir vi som nasjon i stand til å ta selvstendige avgjørelser når det gjelder investeringer i både arbeidsplasser og infrastruktur.