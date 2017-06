- Selskaper med sugerør i NAV-kassen.

De store attføringsselskapene som selger tjenester til NAV har hatt seks ganger høyere avkastning enn gjennomsnittet i næringslivet de siste årene. Dette kommer fram i rapporten «Milliarder – ikke mennesker» som Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT) i LO har utarbeidet. Forfatterne er daglig leder i For Velferdsstaten, Linn Herning, og politisk rådgiver i FLT, Johan Martin Leikvoll.

De har sett på konsekvensene av å sette flere typer arbeidsavklaringstiltak ut på anbud, noe regjeringen åpnet for i 2015. De ønsket også å se om anbudsrundene ga seg utslag i at flere ideelle og frivillige organisasjoner kom inn i dette «markedet» - som var et av de uttalte målene ved anbudsutsettelsen.

I rapporten heter det: «Resultatet av anbudsutsettingen på Oppfølgings – og Avklaringstiltaket er entydig: Ingen nye ideelle leverandører har kommet til. Ikke en eneste en. Tvert imot har flere ideelle aktører blitt skjøvet ut fra Avklarings- og Oppfølgingstiltakene, som f.eks. Blå Kors og Kirkens Bymisjon. Andelen ideelle aktører er dramatisk redusert, mens målet var motsatt».

Både regjeringa og andre partier på Stortinget snakker varmt om de ideelle aktørene i festtalene. De vil ha frivillige og ideelle organisasjoner til å ta hånd om vår eldre, pleie våre syke, passe på våre mest utsatte barn og ellers bistå de av oss som trenger hjelp for å klare seg. Men de ideelle har i realiteten ingen sjans til å konkurrere på pris mot kommersielle giganter som for eksempel Aleris og Din Utvikling.

Prisen i dette markedet handler i all hovedsak om lønns- og personalutgifter. De ideelle forholder seg til den norske modellen med tarifflønn og arbeidsgiveransvar. En miljøarbeider eller vernepleier i Aleris eller Din Utvikling er oftest «konsulent» eller «selvstendig næringsdrivende» – ikke fast ansatt. Det innebærer at de svært ofte jobber på oppdrag og tidsbegrensede kontrakter. Dermed slipper selskapene å betale blant annet arbeidsgiveravgift og feriepenger. De er snyltere på godt norsk!

Attføringsbedriftene er til for at langtidssykemeldte, sosialhjelpsmottakere, langtidsledige og uføretrygdede skal komme i jobb. Bra for den enkelte og bra for samfunnet. Derfor er det uhyre provoserende når disse velferdsprofitørene, som ikke skaper noe nytt, skummer så til de grader fløten av skattepengene våre. Det var Ap, SV og SP som åpnet døra i attføringsbransjen for kommersielle i 2009. Høyre og FrP, med Venstre og KrF på slep, satte døra på vidt gap i 2014.

Det viktige nå er at et nytt stortingsflertall stanser velferdsprofitørene. Også innen attføringsbedriftene. Det skal Rødt kjempe med nebb og klør for på Stortinget.