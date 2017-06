– Norge kan bli best i verden på LHBT-rettigheter

Arbeidet med den nye diskrimineringsloven, adgangen til kjønnskorrigerende behandling etter selvbestemmelsesprinsippet og handlingsplanen mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk var elementer som sørget for Norges høye plassering.

Venstre mener vi kan ta lærdom av rapporten og bli verdens beste land for LHBT-personer.

Den årlige rapporten som ble lansert på den internasjonale dagen mot homofobi, transfobi og bifobi, 17. mai, konkluderer med at flere av rettighetene og suksessene er sårbare for samfunnsendringer. Uansett om forskjellsbehandling har skjedd på grunn av kjønn, legning, økonomi, etnisitet, religion, osv., ligger det seig kamp bak alle endringer. Likestilling har aldri kommet av seg sjøl. De godene vi tar for gitt i dag kan bli borte. Mange steder i verden krever det stort mot og medfører voldsom risiko å være demokrati- og likestillingsforkjemper. Å jobbe for et stadig mer åpent og tolerant samfunn er nokså enkelt i Norge, og derfor bør vi ta ansvar for å holde likestillingsfanen høyt. LHBT-personers rettigheter er en del av dette bildet. For oss i Venstre er det viktig at Norge fortsetter å løfte arbeidet med LHBT-personers rettigheter nasjonalt og internasjonalt.

Pride-parader og ukelang markering med fest og debatt er kjent fra alle de store byene i Europa. Men hvem hadde tenkt seg pride-parade på Mo i Rana og på Leknes i Lofoten for noen få år sia? Noen hevder at slik aksjonisme er unødvendig. Noen opplever det som belastende med dette fokuset på seksualitet, deres egen eller andres. Det forstår jeg godt. Samtidig ser jeg slike arrangement som nødvendige skritt på veien mot reell likestilling, og jeg heier på de som arrangerer pride-parader i byer og bygder. I mange stater i verden er det direkte livsfarlig å være et menneske utafor hetero-boksen. I Norge er unge homofile overrepresentert i selvmordsstatistikkene. «Jævla homo» er fortsatt et av de mest brukte skjellsordene i norske skolegårder. Vi er langt fra å leve i et reelt likestilt land. Derfor er alle små og store grep for bevisstgjøring og toleranse bra, og derfor er jeg stolt over å ha vært med på å etablere Venstres LHBT-nettverk i helga. Vi går til valg for mer frihet og mangfold:

Stortingsflertallet stemte i vinter ned et forslag om å utrede en tredje kjønnskategori i Norge. Dette ville ha styrket friheten til personer som ikke identifiserer seg som enten mann eller kvinne. Venstre mener at Norge bør åpne for en tredje kjønnskategori.

Norge scorer høyt innenfor temaene asyl, familierettigheter og sivilsamfunn, og har mye å være stolt over. Vi har en noe lengre vei å gå med hensyn til hatkriminalitet og hatefulle ytringer. Den norske straffeloven omfatter hatefulle ytringer og hatkriminalitet på bakgrunn av homofil legning, men har ikke et eksplisitt vern mot hets av kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Dette vil Venstre gjøre noe med. Regjeringen har lagt fram forslag til ny diskrimineringslov for Stortinget. Venstre forutsetter at den nye loven vil styrke og ikke svekke det rettslige vernet for LHBT-personer.

Venstre vil forby konversjonsterapi som tar sikte på å «omvende» LHBT-personer til heterofili eller et normativt kjønnsuttrykk.

Asylsøkere og flyktninger med LHBT+ bakgrunn er en særlig sårbar gruppe. Venstre mener at UDI og IMDI må styrke sin kompetanse i møtet med disse menneskene. I valg av bosettingskommune bør det tas større hensyn til kommunens

Det fins også enkle grep man kan ta for mer likestilling. Venstre ønsker at offentlig sektor skal gå foran med et godt eksempel og merke toaletter som kjønnsnøytrale i nybygg og der ny merking ikke medfører ombyggingskostnader. Herre- og dametoaletter kan med et nytt dørskilt rett og slett bli til toaletter.

- Anja Johansen, leder i Nordland Venstre og andrekandidat til stortingsvalget