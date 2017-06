Nordland vinner med Ap

Nord-Norge og Nordland har muligheten til å bli lokomotivet i norsk økonomi. En landsdel og et fylke fullt av muligheter og ressurser, fra fisken i havet, mineralene under bakken, kraften i fossene – et fylke med driftige og innovative folk med stå-på-vilje.

Regjeringen forstår ikke Nord-Norge

I dag har vi en FrP/Høyre-regjering som ikke forstår Nord-Norge. Gjennom snart fire år har FrP/Høyre sviktet Nordland. Regjeringen har ikke fulgt opp løftene sine om å ruste opp havner og farleder, og fører en politikk som gjør det mer lønnsomt å selge ut fisken enn å foredle den lokalt.

FrP/Høyre fører en landbrukspolitikk der flere store bruk skal erstatte de små. En politikk som ikke er tilpasset forholdene i Nordland.

Flere frykter for sin og andres sikkerhet på vei til arbeid og skole, med fylkesveier som ikke har blitt rassikret – noe som er helt avgjørende i et stort fylke med lange avstander.

Under Høyre- og Frp-regjeringen har forskjellene i Norge økt. Mellom fattig og rik, mellom by og land. Vi har en regjering som bruker de store pengene på skattekutt til de rikeste – det kommer ikke Nordland til gode.

Flere kommuner går en usikker fremtid i møte, med mindre penger til å bygge skoler og ruste opp eldreomsorgen. Kommunene i Nordland ville fått nesten 100 millioner mer i 2017 dersom Arbeiderpartiet styrte. Fylkeskommune ville fått over 91 millioner mer. Mer til skole, eldre, og helse i kommunen. Mer til samferdsel, utdanning og kultur.

Ambisjoner for Nordland

Arbeiderpartiet har store ambisjoner for Nord-Norge. Vi vil sette fart på økonomien og få landet tilbake i arbeid.

For industrifylket Nordland foreslår vi blant annet å gi CO2-kompensasjon til kvotepliktig sektor. Det vil bety vekst for industrien og flere, nye arbeidsplasser. Vi vil også bruke mer penger på å bygge havner slik at vi kan satse mer på å utnytte de ressursene som finnes i havet.

Arbeiderpartiet vil gjøre nordområdene til Norges viktigste strategiske målområde. Fordi vi vet hvilke muligheter som ligger i nord. En sterk industri, et levedyktig fiskeri og en storstilt satsing på havet er stikkord for den fremtiden vi ser for oss i nord.

Skal vi greie å få ut det potensialet vi vet at finnes i Nordland trenger både fylket og landet et regjeringsskifte. Vi trenger en regjering som forstår Nord-Norge, og en statsminister som er villig til å prioritere nordområdene.

Godt valg.