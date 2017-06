I Næringskomiteens innstilling heter det: ”Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Høyre og Fremskrittspartiet, mener at det bør vurderes å innføre et driftsvansketilskudd for å gi grunnlag for drift på de mest tungdrevne arealene i landet. Partene i jordbruksavtaleforhandlingene bør avklare spørsmålet og eventuell innretning”.

Når det gjelder geitmelk og oppkjøpsordninger heter det videre: ”Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Venstre og Sosialistisk Venstreparti vil ha en mer offensiv satsing på geitemelk, osteproduksjon m.m., for å legge til rette for økt konsum i stedet for en oppkjøpsordning”.

MEN hva gjør Venstre når disse spørsmålene behandles i Stortinget i forbindelse med jordbruksoppgjøret? På fredag 19.6. voterte Stortinget bl.a. over romertallforslag II OG IV I INNST. 445 S (Jordbruksoppgjøret).

Romertall II lyder: Stortinget ber regjeringen utrede og utforme en mulig ordning for et driftsvansketilskudd med sikte på drøftelser i jordbruksoppgjøret 2018.

Romertall IV lyder: Stortinget ber regjeringen om å ikke igangsette en oppkjøpsordning for geitmelkkvoter i 2017 og 2018.

Venstre stemte mot begge forslagene, til tross for at de altså for knapt to måneder siden var for. Venstre svikter igjen. Venstre er blitt regjeringens støtteparti i jordbrukspolitikken. Vi håper Venstre sine politikere på Stortinget vil begrunne sin vingling. Det skal bli mange muligheter til å spørre dem om dette i valgkampen. Er det venstrefolk i Nordland som kan forklare vinglingen og forklare hva Venstre egentlig vil med jordbruket?