– Tillitsvalgtes rolle som vaktbikkje

Hovedavtalen sier klart at tillitsvalgte skal være en samarbeidspartner mellom arbeidstakere og ledelse, for å sikre gode prosesser, tillit og felles forståelse av partenes ulike roller. Dette forpliktende samarbeidet mellom partene har etter hvert hardnet til. Selv om mange opplever et godt samarbeidsklima, finnes det fortsatt tillitsvalgte som opplever at de blir motstandere i stedet for samarbeidspartnere.

På arbeidsplasser der partssamarbeidet ikke fungerer, blir mange møtt med hersketeknikker i et maktforhold som har forflyttet seg til arbeidsgivers fordel. Lovpålagte prosesser gjennom avtaleverk synes i større grad å bli oversett. Forsøk på å kneble offentlige uttalelser, gjør at vaktbikkjas rolle er blitt tøffere og mer utfordrende. Man kan spørre seg om de ansatte i mange tilfeller faktisk har reell ytringsfrihet.

SL Nordland har i den senere sett tid mange eksempler på hvor ulike forhold sine tillitsvalgte møter i samhandling med kommuner og fylkeskommuner. Fra kommuner som ikke følger planverk og prosesser og til eksemplariske kommuner som vil involvere og høre ansattes og innbyggernes meninger.

I Hovedavtalens forord står følgende;

"Hovedavtalen er et virkemiddel for å sikre gode prosesser mellom partene og for å utvikle kvalitativt gode tjenester i kommuner, fylkeskommuner og bedrifter med tilknytning til kommunesektoren. Samarbeidet må baseres på tillit og gjensidig forståelse for partenes ulike roller.”

SL Nordland krever at de tillitsvalgte respekteres og at Hovedavtalens intensjon følges i alle kommuner og fylkeskommuner. Det skal ikke være tilfeldigheter som bestemmer hvordan samarbeid og medbestemmelse skal ivaretas. Vi krever respekt for følgende formulering i Hovedavtalens formål;

”Det er avgjørende for et godt resultat at de ansatte og deres organisasjoner involveres så tidlig som mulig når omstillinger og reformer skal gjennomføres. Tjenester av god kvalitet og tilpasset brukernes behov forutsetter gode prosesser og medvirkning . Hovedavtalen skal gjennom ordningen med tillitsvalgte gi arbeidstakerne reell innflytelse på hvordan arbeidsplassen skal organiseres , og hvordan arbeidsmetodene skal utvikles, slik at dette bidrar til en fleksibel og brukervennlig tjenesteyting.”