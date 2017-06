Da er det på tide å si: Takk for meg!

Jeg går nå inn i min siste uke som stortingsrepresentant. I 12 år har jeg hatt den ære å representere nordlendinger på Stortinget.

Det er nå tid for ettertanke. Det har vært krevende, lærerikt, mye latter og noen tårer, men ikke minst har jeg vært privilegert. Det siste har jeg forsøkt å minne meg selv på ved jevne mellomrom de siste årene.

Vi blir færre fra nord

Da jeg kom inn i 2005 var vi 22 nord-norske stortingsrepresentanter, i 2021 vil det være 19 av 169. Mandatfordelingen justeres hvert åttende år, ved justeringen av mandatfordelingen i 2013 fikk de folkerike fylkene med størst tilvekst flere mandater. Heldigvis brukes en utregning som kombinerer folketall med areal. Det er i nord muligheten for Norges nye utenrikspolitikk, mineralnæring og for utvikling i havet finnes. Det vil være en svekkelse av Nord-Norges muligheter, og Norge om representanter på Stortinget kun skal regnes ut basert på folketall. Da vil det raskt bli tynt med nordlendinger i nasjonalforsamlingen. Vi har derimot en ryddejobb å gjøre i eget hus før vi kan gå løs på søringene med full kraft. Når vi er få, kreves det at vi står sammen. Når representantene fra Nordland, Troms og Finnmark sjeldent har klart å bli enige, har det ført til at vi har tapt viktige saker. Jeg håper de nye representantene fra Nord-Norge klarer å samles om viktige saker i større grad enn og bare sitte skulder ved skulder i salen under votering i Stortinget.

Partipolitiske skillelinjer

De som har en lang bakgrunn fra kommune- og fylkespolitikken før de kom på Stortinget, sier at det de har blitt mest overrasket over er at det er lite samarbeid på tvers av partiene. Vi snakker sammen, spiser middag sammen, men finner sjeldent frem til gode kompromiss. Å vise frem forskjellene er viktigere enn å få støtte fra flest mulig. Du får ikke medieoppslag på enighet, du får medieoppslag på uenighet. Derfor leter vi med lys og lykter etter noe vi er uenig i, i saker som kommer fra regjeringen når vi er i opposisjon. Det er viktig for velgeren å se skillelinjene, men det er kanskje ikke det beste for vårt lands fremtid? Samtidig vil jeg si at jeg har vært med på forhandlinger der vi kan lette på sløret og si hva som egentlig rører seg i vårt parti, med den tryggheten at det ikke kommer ut.

Demokratiets styrke

Samtidig som vi oftere er opptatt av å finne skillelinjer enn kompromiss har vi stor tillitt til hverandre. Vi vet at det som sies over en halvliter en sen nattetime på pub i London ikke sies videre. I mange land hater politikere hverandre, og kommer fra ulike eliter som utelukkende kjemper om makt de aldri vil kunne dele. De fleste stortingsrepresentanter er opptatt av å ha en god dag på jobb, det får du ikke ved å skule mistenksomt mot dine politiske motstandere mens du kjøper kaffe etter at møtet er satt i Stortinget. Samtidig har hvert parti sitt eget bord i Stortingskantina, men de aller fleste av oss hilser høflig til hverandre når vi passerer hverandre i gangene. Det norske Stortinget er sammensatt av et tverrsnitt av befolkningen. Og nordmenn generelt har stor tillit til hverandre. Vi er litt få unge, litt for få eldre, litt få kvinner og litt færre innvandrere, men vi sender barna våre i den samme barnehagen som «vanlige folk», de fortsetter i den offentlige skolen, vi møtes på dugnad, tar trikken på jobb. Vi har færre frynsegoder enn det de fleste tror og vi lever stort sett helt vanlige liv.

Partitilhørighet

Jeg har vært heldig som har fått representere Arbeiderpartiet i 12 år. Jeg har fått en stor mulighet av Narvik AP og Nordland AP, og jeg har forsøkt å forvalte tilliten på en god måte. Det har hendt at jeg har vært uenig med partiet mitt, da tar vi diskusjonene innad og må stå samlet utad. Det er en del av partidemokratiet, på godt og vondt. I Arbeiderpartiet er det tradisjon for at vi stemmer det samme i stortingssalen, det er flertallet i stortingsgruppa som bestemmer. De vanskeligste sakene er når det står om arbeidsplasser i nord som flyttes sørover. Derfor er det ekstra bekymringsfullt at det blir færre nordlendinger på Stortinget.

Når du skal gå til valgurnene til høsten så skal du vite at politikken og politikere er langt bedre enn sitt rykte: Ærligere og mer tillitsfull.

Tusen takk for gode ideer, forslag og til alle som har tatt kontakt. Med skryt og kjeft, spesielt vil jeg savne engasjerte nordlendinger som tar kontakt om landsdelen vi alle drømmer om at skal vokse og fremstå på sitt aller beste.

Anna Ljunggren, avtroppende Stortingsrepresentant AP