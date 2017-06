- Struktureringsminister Per Sandberg reduserer ytterligere i kystflåten

På tampen av sin lange marsj for å privatisere fisket og torpedere lokalsamfunn langs hele finnmarkskysten har minister Sandberg fått hastverk. Han vet at hans tid er over i departementet og forsøker å gjøre så mange uopprettelige skadeverk som han kan. Nå har ministeren bestemt at fartøy over 11 meter kan øke kvotetaket og karre til seg kvoter fra andre fiskere. Dette betyr færre fartøy og mer dårlig kvalitetsfisk – fisk som ikke egner seg for kresne europeiske ganer. Av forståelige grunner vil ministeren ikke snakke om «guanofisken» som bringes på land uten å være sløyd og uten å være bløgga. Nå planlegger Sandberg at det skal bli mye mer guano og mye mindre kvalitetsfisk. Forstå det den som kan!

I den pressemelding ( https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/okte-kvotetak-i-kystflaten/id2558403/ ) som er sendt ut heter det:

«Samtidig vil en heving [av kvotetak] kunne føre til en endring i den relative kvotefordelingen mellom kommuner, det vil si at det kan bli færre fartøy i noen områder og flere i andre. Jeg mener likevel det er riktig at næringsaktørene får mulighet til å tilpasse seg slik de selv finner det best, sier fiskeriministeren».

Struktureringsministeren viser her tydelig at han ikke bryr seg om lokalsamfunnene. Han vil ikke ha det ansvar som Stortinget har lagt på hans skuldre, nemlig å styre fisken til samfunn som har lange, historiske rettigheter i fisket, men la enkelt-aktører styre utviklingen i distriktene ved et fritt salg ikke bare over kommunegrenser, men også over fylkesgrenser. Snart står Finnmark ribbet tilbake, med en flåte som er eid av rederier i sør- og vest-Norge.

Senterpartiet vil innføre regionale bindinger av kvoter og ingen privat skal kunne selge kvotene ut av landsdelen. Fisken eies av det norske folk i fellesskap og ministeren er folkets representant. Han plikter å fordele fiskekvotene slik at inntjeningen for de fiskeriavhengige distrikter blir størst mulig. Struktureringsministeren løper fra dette ansvaret. Senterpartiet vil om vi kommer i regjeringsposisjon reversere Sandbergs dramatiske sanering av kystflåten.