– Fjordene våre er verd 25 øre

Meninger

Margunn Ebbesen angriper i et innlegg på VOL produksjonsavgiften på laks, ørret og regnbueørret som nylig ble vedtatt i Stortinget. Angrepet kan kokes ned til noen få punkter. La oss se på disse:

Høyres stortingsrepresentant henviser til oljenæringa, og sier oppdrett blir en viktig del av erstatningen når oljen ikke lenger skal bære norsk økonomi. SV er enige, og mener likheten med oljenæringa er viktig å ha med seg. Oljeselskapene betaler nemlig det som kalles en grunnrente på sin produksjon. Grunnrenten er den prisen et selskap betaler for å nyttiggjøre seg ressurser som tilhører fellesskapet. Olja tilhører det norske folk, og oljeselskapene betaler følgelig en høyere andel av inntektene til fellesskapet enn mange andre selskaper. Det samme gjelder kraftselskapene: Vassdragene og fossene tilhører det norske folk, og kraftselskapene betaler følgelig en høyere andel av inntektene til fellesskapet enn mange andre selskapet. Oppdrettsselskapene er avhengig av fjordene som også tilhører det norske folk. Det er fullstendig på linje med norsk næringspolitikk gjennom mange tiår at også oppdrettsnæringen betaler litt ekstra for å få brukefellesskapets ressurser.

Ebbesen sier også at vi ikke må påføre oppdrettsselskapene en ekstra utgift, for det kan slå feil ut, hvis markedet endrer seg. Mitt svar: Markedet er meget sterkt. Oppdrettsnæringen sitter igjen med om lag 25 milliarder i netto overskudd hvert år. Prisen på laks er i dag rundt seksti kroner per kilo, og næringen er ikke på noen måte truet av en produksjonsavgift som anslagsvis kan havne på 25 øre per kilo ubearbeidet fisk som eksporteres. Pengene er dessuten kjærkomne i nord-norske kommuner som har hardt presset økonomi på grunn av regjeringens kutt. For Brønnøy, Ebbesens egen kommune, utgjør produksjonsavgiften to og en halv million ekstra i året å rutte med. Det skjønner de fleste kan komme godt med.

Videre mener Ebbesen at produksjonsavgiften vil kunne sette arbeidsplasser i distriktene i fare. Mitt svar: Produksjonsavgiften er rettet mot fisk som sendes ubearbeidet ut av landet. Hensikten med avgiften er nettopp å skape arbeidsplasser ved å gjøre det mer lønnsomt å bearbeide fisken i Norge. Ebbesen kaller avgiften en ren fiskal skatt, men det faller på sin egen urimelighet: Avgiften bortfaller det øyeblikket fisken blir bearbeidet før eksport, og kan dermed beskrives mer som et insentiv til å skape lokale arbeidsplasser i distriktene Ebbesen er bekymret for .

Da de første forsøkene med oppdrett ble gjort her i landet, var det nærmest en kuriositet å se mærder i fjorden. Det var lite penger å hente, både fordi kunnskapen var lav, og fordi prisene ikke stod i forhold til investeringene. I dag er situasjonen en helt annen. Næringen er i stor grad konsolidert, og det er hentet ut massive stordriftsfordeler. Kunnskapen og kompetansen er best i verden. Markedsprisen er høy. Konklusjonen må bli at næringen ikke lenger trenger den spesielle beskyttelsen som har gjort at den hittil ikke har betalt noen grunnrente. Oppdrettsnæringen er en moden industri, og må behandles deretter.

Forøvrig har Ebbesen ingen relevante argumenter. Hun snakker seg god og varm om hvor forferdelig skatt er, og slenger på en kritikk av formueskatten i samme farta. De som har fulgt med vet godt at Høyre denne perioden har redusert skattene med 22 milliarder kroner. De fleste har også fått med seg at mesteparten av dette har gått til de som har store bankkontoer og formuer i utlandet. De som beviselig har vært i stand til å betale skatt, med andre ord. Høyres foreslåtte kutt av formueskatten vil videreføre utviklingen, og gi Norge fire tusen nye nullskatteytere. Det syns SV er en vanvittig politikk. Kanskje det er derfor Ebbesen later som om SV vil øke alt av skatt, selv om hun godt vet at det ikke stemmer? Hadde hun ønsket en redelig debatt ville hun tatt med i sitt innlegg at SV har foreslått større skattelettelser til vanlige folk i hvert eneste alternative statsbudsjett de fire siste årene enn det regjeringen har gjort. Lavere skatt til folk flest gir mindre forskjeller, og et sunnere samfunn. Det målet kan også oppdrettsselskapene bidra til at vi når.