– Forlenge 50-sonen i sørenden av Sortland

Meninger

Rødt la inn et forslag til uttalelse til Statens Vegvesen i siste formannskapsmøte. Innholdet var spørsmål om å forlenge 50-sonen langs Vesterålsgata i sørenden av Sortland. Etter samarbeid med SP og AP ble den vedtatt. Det forunderlige var at Høyre og Fremskrittspartiet ikke ville stemme for. Her er uttalelsen fra formannskaper 22.juni:

Anmodning om å forlenge 50 km-sonen i sørenden av Sortland sentrum

Sortland kommune anmoder med denne henvendelsen Statens Vegvesen om å forlenge fartsgrensen, 50km/t, i sørenden av Sortland sentrum (like før krysset FV 82 (Vesterålsgata)/Strandgata til sør for krysset mellom FV 82 (Vesterålsgata)/Hans Bertinussens vei.

Begrunnelse:

Like sør for Sortland sentrum og like før krysset mellom Strandgata og Vesterålsgata (FV 82) økes i dag fartsgrensen fra 50km/t til 60m/t når en kommer fra nord. Fartsgrenseøkningen er også like før gangveiskilt over Vesterålsgata slik at oppmerka gangfelt ligger i 60-sonen. Med økende anleggsarbeid i sørenden av sentrum – Sortland Senter, Kjempenhøy-prosjektet, ny brannstasjon – er det stor sannsynlighet for økende, også anleggstrafikk, i det nevnte krysset.

Litt lengre sør er nytt forretningssenter (Coop-Ekstra) snart klar for åpning og som vil ha kundetilførsel gjennom krysset Vesterålsgata/Steiroveien. Dette krysset har de siste årene blitt belastet gjennom sterkt, økt boligbygging på Steiro. I tillegg er dette krysset belastet med inn-/utkjøring fra næringseiendommene på østsiden (nedsida av gata). Krysset er ikke tilfredsstillende utformet og det er i gang arbeid med å finne nye løsninger. Fartsgrensen er her en forlengelse av nevnte skilting til 60km/t.

Fra det tidspunkt at dagens fartsgrenser ble etablert og frem til i dag har det vært en betydelig økning av antall boenheter i søndre del av Sortland. Det har vært medvirkende til at tallet på myke trafikanter langs gangvei ved Vesterålsgata, og som krysser Vesterålsgata på denne strekningen, er betydelig høyere enn tidligere.

Sortland kommune er bekymret for at den økte trafikken gjennom de nevnte kryssene, vil skape unødvendig risiko ved at fartsgrensen er 60 km/t. Ved dagens opphevelse av 50 km-sonen vil det lett oppfattes at trafikken da er ute av de mest trafikkerte delene av sentrum. Det er etter vår oppfatning ikke tilfellet og at det derfor er riktig å forlenge 50-sonen minst slik som foreslås her. Det ligger sterke trafikksikkerhets momenter for at forslaget gjennomføres.

Hilsen Rødt Sortland v/Christoffer Ellingsen