Stort sprik innad i FrP og H om Finnmarken

Meninger

Nylig var kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) på besøk på Stokmarknes sammen med reiselivsnæringa. De var innom Hurtigrutemuseet for å se og høre om planene for overbygget til den ilandsatte hurtigruta «Finnmarken».

Med i delegasjonen var det statssekretærer og partifolk fra partiene H og Frp både lokalt og nasjonalt. Frps førstekandidat til stortinget fra Nordland, tidligere Hadselordfører Kjell Børge Freiberg, var også med på omvisningen og informasjonen rundt glassoverbygget. Delegasjonen ble ønsket velkommen av varaordfører Kurt Jenssen, og representanter for Museum Nord og Hadsel kommune orienterte.

Kulturminister Helleland sa til media at dette var en viktig kulturarv som vi har plikt til å ta vare på. Freiberg poengterte at regjeringa alt har bevilget penger til Hurtigrutemuseets planer, og hadde stor tro på realiseringen. Lokallagene og de sentrale rikspolitikere fra Frp og Høyre kan umulig være orienterte om at fylkespartiene deres har gått ifra løftet om delfinansiering av Finnmarken.

I sak 113/2017 fremmet Nordland Frp og H et forslag om å bruke 32 millioner av de 40 millionene fylket har satt av til «Finnmarken». I forslaget het det at pengene skulle hentes av dispensasjonsfondet som ble avsatt i forbindelse med årsoppgjørsdispensasjoner. Dette kan ses på lagret nettsending fra fylkestinget på nfk.no.

Av de knappe 110 millionene som var avsatt til dispensasjonsfondet er det i hovedsak pengene til «Finnmarken» som ikke er bundet opp i prosjekter som alt er igangsatt. Dette bekreftet fylkesråden for økonomi, og enkelte talere i saken. H og Frp ønsket at rådet skulle prioritere hvor de 32 millionene de ønsket omdisponert skulle hentes fra. Men med unntak av pengene som er avsatt til «Finnmarken» er resten allerede satt i produksjon. Spørsmålet er da om Frp og H på fylket arbeider mot sine egne, både egne lokalparti og sentrale rikspolitikere?