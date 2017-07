Vingle-Venstre, geita og jordbruket

Meninger

Nå har jordbruket fordelt pengemengden H, Frp og V har fordelt til jordbruket. Dette er langt mindre å være glad for enn om V hadde fullført det påbegynte opplegget med blant annet Senterpartiet og Ap. Landbruket har nå prioritert et verdiskapingsprogram for å redde geita, å redde målpris på gris, redde det generelle beitetilskuddet, og redusert noe på omfordelingen mellom produsentene. V har ikke reddet verken geita, eller landbruket.

Dette er langt unna det V kunne bidratt til å få flertall for dersom de ikke hadde stemt mot Senterpartiet og de andre som fikk igjennom en sterkt forbedret landbruksmelding. Det vil si at V stemte mot det de selv var med og vedtok i vår. I tillegg ombestemte V også seg på å tette inntektsgapet mellom bønder og sammenlignbare grupper. Det som lå på bordet da V – på overtid - trakk seg i første runde, var en ramme som ville innfri bøndenes hovedkrav om minst like høy KRONEMESSIG inntektsutvikling som andre grupper.

På et område holder Venstres stø kurs, samtidig som de vingler. Partiet prioritere alltid rovdyr fremfor beitedyr, selv om det går i mot rovviltforliket også V stemte for i 2011.