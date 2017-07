Foreslår økning av overføringen til kommunene

Meninger

Arbeiderpartiet forslår i sitt alternative statsbudsjett en økning av overføringene til kommunene på 2 milliarder kroner. Dette er en økning som vi i Øksnes opplever er høyst nødvendig for å kunne levere de tjenestene vi skal, og å ha en god kvalitet på disse.

For Øksnes Arbeiderparti så er det aller viktigste for oss at kommunen skal kunne gi et godt tilbud til våre innbyggere og til vårt næringsliv:

* Vi ønsker at det skal være barnehageplasser tilgjengelig for de som trenger det når de trenger det, at det er gode lokaler og med mange nok dyktige voksne til å ta vare på de minste barna våre.

* Vi ønsker en god Øksnesskole, med like muligheter for alle elever til å lære og til å utvikle seg. Vi ønsker at de skal kunne ha tilgjengelig det som kreves av læremidler, i hensiktsmessige lokaler med nok plass til hver enkelt elev.

*Vi ønsker at det skal være nok fagpersonell, slik at alle elever får den oppfølgingen og den læringen de trenger. Vi ønsker at de ansatte skal ha gode vilkår for å få utført sin viktige jobb.

*Vi ønsker våre barn og ungdom skal ha gode fritidstilbud, innenfor idrett og kultur. Også de som faller utenfor det vanlige organiserte tilbudet.

*Vi ønsker at de som har ekstra utfordringer i hverdagen, innenfor alle aldersgrupper, skal få et godt tilbud for å få en meiningsfull og givende hverdag.

*Vi ønsker at de av våre eldre som har behov for omsorg skal få en tjeneste av god kvalitet, tilpasset sitt eget behov.

*Vi ønsker at innbyggerne i Øksnes skal kunne ta seg frem i kommunen, til bil, til fots, med sykkel eller rullestol, og at dette skjer på veier av god standard.

* Vi ønsker å tilrettelegg for at næringslivet har en god infrastruktur tilgjengelig, og at det finnes arealer ril nyetableringer.

*Vi ønsker å bedre tjenestene til innbyggerne gjennom nødvendige investeringer som: ny brannstasjon, kulturhus, veier, utvikling av havneområder og nytt svømmebasseng

Ønskelisten er lang, men vi opplever at i stedet for å kunne realisere målene blir det stadig større avstand mellom antall oppgaver vi skal løse og ressursene for å løse dem. I stedet for å utvikle kommunen videre er vi satt i en situasjon hvor vi må redusere både på tjenestene og kvaliteten på disse.

Vi trenger en regjering som forstår at velferden vår er avhengig av hva kommunene kan tilby sine innbyggere. Vi trenger en regjering som forstår av verdiskapning skjer i distriktene. Vi trenger en regjering som forstår av rekruttering til næringslivet i distriktene avhenger av kvaliteten på tjenestene kommunene kan tilby sine innbyggere. Vi trenger en regjering som skjønner at økte ressurser til kommunene før skattekutt til de rikeste er det som utvikler landet vårt. Vi trenger en regjering ledet av Arbeiderpartiet.

Yngve Hansen, leder Øksnes Arbeiderparti

Karianne B. Bråthen, nestleder Øksnes Arbeiderparti