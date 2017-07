Meninger

Ja Ronny, jeg kan forsikre deg om at om jeg blir valgt skal Senterpartiet gjøre godt igjen alt det gale FrP har stellt til i fiskeriene. Vær trygg.

Vi ser at det FrP står for er færre båter, større fangste på hver kjøl, færre fiskere, og fisk med elendig kvalitet fordi fangstene ikke tas forsvarlig hånd om. Det er fiskemangel i blant kjøperne i Finnmark – ikke fordi det nødvendigvis ikke landes nok fisk, men fordi det landes fisk som ingen kjøper i utlandet vil vurdere som menneskemat. Det er rett og slett guano. Dette vil FrP ha mer av. Forstå det den som kan!

Så spør statsekretæren om hvor SP skal ta økte kvoter til flåten under 11 meter fra. Det skal jeg gjøre: Fra de store mengder leveringspliktig fisk som trålerflåten unnlater å levere til anleggene i Nord-Norge. Dette er fisk som opprinnelig tilhørte kystflåten. Så med et slikt økt kvotetak skal du nok få se Ronny, at fiskerne i gruppa under 11 meter skal fiske det alle «remmer og tøy» kan tåle: Fritt fiske, kun med grenser for totalutak vår og høst.

Fritt fiske betyr også gratis kvoter. Og det gjeldsslaveri som FrP (og andre partier) har tvunget unge fisker inn i skal opphøre under SP. Det vil spare de unge for millioner av kroner hvert år i renter og avdrag.

Jeg forstår av statssekretærens innbitte forsvar for en elendig fiskeripolitikk at det ikke nytter å reformere FrP. Det har jeg forstått lenge. Det gjør også andre. Det er fint fordi det betyr at ny politikk kan kun kan fremmes gjennom å stemme fram andre partier enn FrP ved høstens valg.

Geir Adelsten Iversen

Senterpartiet Finnmark