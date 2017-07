Lovfesting av ungdomsråd

Meninger

Ungdomsråd er ungdommens talerør i mange kommuner. Ungdom får lov til å delta i lokaldemokratiet, ha innflytelse på lokalpolitikerne tale for ungdommen, uavhengig av politisk ståsted. Dessverre er det ikke alle som har dette viktige organet i kommunen sin fordi ikke alle prioriterer dette.

Ungdomsråd sikrer en stemme for ungdom i demokratiet vi har. Ungdom får mulighet å tale på ungdommens vegne, og å påvirke politikere på kommunalt og fylkeskommunaltnivå. Det er viktig at ungdom får ha en stemme i det norske demokratiet. Alle må bli hørt, og derfor er lovfesting av barne- og ungdomsråd viktig

Ungdomsråd sikrer også at ungdommens interesse blir hørt. Politikerne har et råd de kan gå til, når de trenger råd fra ungdommen. Politikere kan bli mer sikker om hva ungdommen mener, og ikke bare spekulere. Først da kan politikerne være mer sikker på hva det beste valget er. Lovfesting av organ for barne- og ungdomsråd, fører til at ungdom får en arena for å utvikle sitt politiske engasjement. Ungdom er fremtiden, det er vi som skal ta Norge videre og derfor vil ungdomsråd være nødvendig siden man tar med seg mye erfaring som kommer til gode for blant annet politikk og samfunnsrelaterte fag i skolen.

Vi ungdom vet best hvordan det er å være ung i dag, og derfor er det viktig at vi blir hørt før kommunestyrer tar avgjørelser som omhandler ungdom. AUF mener det er viktig å kanalisere de unges engasjement til noe større, slik at det kan komme til uttrykk. Vi vil at barn og ungdom skal ha en arena å spille sitt politiske engasjement og vil derfor lovfeste organ for barne- og ungdomsråd i kommuner.

Nathaniel Holan Larsen, AUF i Nordland