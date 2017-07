Stortingets tvangsvedtak må reverseres!

Meninger

Det gjelder bl.a. tvangsekteskapet for Bindal kommune og fylkene Finnmark og Troms. I tre av tvangsekteskapene stemte én FrP-representant mot, slik at disse vedtakene ble gjort med bare én stemmes overvekt. Hun ble truet med eksklusjon etterpå, og valgte derfor å melde seg ut av FrP nylig.

Regionreformen er et elendig håndverk som ingen vet hva innebærer utover sentralisering og svekket folkelig innflytelse. Vedtaket fører til at Nordland fortsetter som egen region, mens Troms og Finnmark skal slås sammen. Dette til tross for et stort flertall i Finnmark fylkesting og i befolkningen er mot. I Tromsø er det nå stor diskusjon om navnet på den nye regionen.

Flere tar til orde for at Finnmark/Troms skal kalle seg Nord-Norge. Blant annet en historieprofessor ved Universitetet i Tromsø vil ha dette navnet. Han tror at de fleste i Nordland vil synes at dette er greit, med unntak av det han kaller «elitene i Bodø».

Jeg kan forsikre professoren om at vi er mange i Nordland som ikke synes dette er greit. Vår identitet knyttet til Nord-Norge undervurderes kraftig av professoren. Det er rett og slett å stjele en del av identiteten vår. Forslaget er både historieløst og kunnskapsløst, og vil skape stor forvirring. Vi som bor her, enten det er på Helgeland, i Salten, Ofoten, Lofoten og Vesterålen, tilhører alle Nord-Norge og er stolt av vår felles nordnorske historie og identitet.

Dette har blitt godt synliggjort gjennom de sterke reaksjonene i Bindal som i tillegg til tvangsekteskap med fire andre kommuner, også tvinges til å bytte fylke og bli trøndere. Lisbeth Berg Hansen, APs stortingsrepresentant fra Bindal, symboliserte på en fin måte sin og Bindals identitet som nordlendinger med å ha på seg Nordlandsbunad under stortingsbehandlingen.

Kommune- og regionreformen vil bety svekket folkelig innflytelse og større avstand mellom befolkningen og de som tar avgjørelsene. Dette vil svekke demokratiet og først og fremst være til fordel for de sterke kapitalinteressenes ønske om store enheter som gjør det mer lønnsomt med privatisering av offentlige velferdstjenester. Folk i distrikts-Norge vil verken få bedre politisk styring over naturressursene, eller bedre tjenester innenfor helse, utdanning, samferdsel og annen infrastruktur.

Partiene på Stortinget som stemte mot tvangsekteskapene har sagt at de vil reversere disse vedtakene. Rødt vil selvsagt bidra til at dette blir gjennomført med et nytt stortingsflertall.

Per-Gunnar Skotåm, 2.kandidat for Rødt i stortingsvalget