– Naturen er allemannseie

Meninger

Dermed ble allemannsretten for første gang lovfestet i Norge – til glede for alle som liker å ferdes ute i naturen.

Arbeiderpartiet har alltid vært en forkjemper for allemannsretten. Vi mener at tilgang til naturen, stranda og viktige friluftsområder ikke skal være avhengig av bekjentskaper eller lommebok. Allemannsretten gir oss rett til å ferdes fritt og hensynsfullt i utmarka.

Dessverre opplever vi at allemannsretten er under press. Nedbygging av natur, krav om betaling og forsøk på å gjerde folk ute fra områder som skal være åpne for alle, er eksempler på trusler mot allemannsretten i dag. Derfor vil Arbeiderpartiet grunnlovsfeste allemannsretten, for tydelig å slå fast at alle skal ha rett til å ferdes ute i naturen.

Kommunene har en viktig jobb å gjøre for å sikre tilgang til natur- og friluftsområder, slik at behovet for idrett, friluftsliv og rekreasjon blir ivaretatt. Arbeiderpartiet vil videreføre og forsterke ordningen med at staten gir tilskudd til oppkjøp og tilrettelegging av attraktive naturområder. Vi vil at framtidige generasjoner også skal få gleden av å vokse opp i en kommune som har ivaretatt naturområder både til lands og til vanns.

Vi har en lang og særegen tradisjon for bruk av naturen, til glede for kropp og sinn. Ved å legge til rette for alle, åpner vi opp for en samhandling mellom mennesket og naturen, slik at alle får muligheten til å oppleve friluftslivet.

I disse ferietider er vi mange som nyter godt av at vi har lover i Norge som sikrer oss tilgang til naturen. Slik vil vi at det skal fortsette å være.