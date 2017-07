En sommerhilsen fra hvem?

Meninger

Tirsdag var ordføreren ute og ønsket oss -en riktig god sommer. Med en slik overskrift skulle en tro at innbyggerne ble sendt av gårde til ferie og fritid med hyggelige og velmenende ord. Men nei, det var valgkampsekretær Bjørkmo som hilste oss. Og ikke ordføreren i Sortland.

Innlegget må kunne sies å være en stoppordre for alle unge som har vurdert å flytte hjem til kommunen og som et kraftig preventiv utspill for unge par som planlegger å lage barn. I alle fall inntil man skulle få en ny regjering.

Regjeringen har nesten radbrekt Nord-Norge etter ordførers mening.

Litt underlig er det jo at Nord-Norge og Nordland sjeldent har gjort det bedre enn nå for tiden.

Listen var lang over all elendighet regjeringen visstnok har latt falle over oss. At mye av dette er blitt vedtatt med støtte fra Arbeiderpartiet nevner hun betimelig ikke. Les; Andøya flystasjon, politireformen og kommunereformen.

En kan forundres over at hver gang ordfører er ute, så blir forvirringen større. Spørsmålene blir flere og debattene sklir ut mot det parodiske. Hvilke prioriteringer ordfører ser for seg i nær fremtid er fortsatt ikke besvart.

Mitt sommerønske er en politisk ledelse som synliggjør sin retning for Sortland.

Må vi virkelig sitte å vente til etter høstens stortingsvalg som bare kanskje går i ordførerens favør, før vi får vite hva ordførers løsninger for kommunen er?

De aller fleste innlegg og utspill fra ordfører inneholder ramsalt kritikk av regjeringen. De samme utspillene er samtidig fattige på løsninger annet enn vi får vente på millionæren fra Oslo vest som muligens skal lede en regjering.

Nå skal jeg ikke nekte ordfører å heie på sine. Men jeg vil minne ordføreren på at det er forskjell på å være ordfører og partisekretær.

Som ordfører representerer man alle i kommunen, ikke bare medlemmene i partilaget. Som ordfører burde man ha en plan for å kunne løse kommunens og regionens utfordringer, ikke bare drive valgkamp for sine.

Jeg skal heller ikke beskylde ordfører for historieforfalskning, men jeg vil ha problemer med å argumentere i mot hvis andre skulle hevde det. Når ordfører hevder at ingen ville ha kommunereformen,har man sminket virkeligheten til det ugjenkjennelige.

Ap ville ha kommunereformen, de stemte sågar for dette i stortinget. Regjeringen brukte Arbeiderpartiets egne formuleringer fra stortingsvalgsprogrammet i vedtaket. Men Ap mente etter at de fikk gjennomslag for sin egen formulering, at det nå var viktigere å kjempe for Sp's valgprogram. Så de snudde...

Ordfører glemmer også å fortelle at flertallet i Sortland blant dem som hadde bestemt seg var 49,8% for kommunereformen mot 32,5% som var imot.

Ordfører gikk altså i mot flertallet i sin egen kommune, da hun stemte. Kanskje var dette taktisk vurdert, slik at hun kunne bruke dette i sin sommerhilsen?

Vi fortjener politikere som kan stå for sine meninger, selv etter at de måtte gi slipp på regjeringsmakten.

Landet trenger stødig ledelse og ikke noen som vingler fra det ene standpunkt til det andre, bare fordi det kan gi dem en taktisk seier.

Ordføreren ønsker seg en ny regjering til høsten. Selv er jeg fornøyd med landets regjering, jeg liker å bli styrt av folk som vet hva de mener og er tro til det program de er valgt på.

Men jeg ønsker meg en ny politisk ledelse i Sortland som evner å fortelle oss hvilke mål man har for kommunen, og som ikke bruker all sin tid ved ordførerkontoret til å legge skylden på alle andre. Jeg ønsker meg en ordfører som Markussen, eller Ellingsen som var ordfører for hele kommunen og ikke bare sitt lokallag. Ordførere som brukte tiden sin på å løfte Sortland og utviklingen i regionen, og ikke drev årelange valgkamper.