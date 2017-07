Batterirevolusjon på de syv hav

Meninger

Havet er en stor kilde til norsk verdiskaping. Oljen i grunnen og fisken i havet er i dag våre to største eksportvarer. Norge har markert seg også på overflaten. Om bord i stadig flere fartøy finner vi grønn teknologi utviklet her til lands. Det er slett ingen tilfeldighet.

Norge er en stor skipsfartsnasjon. Med over 100 000 sysselsatte er maritim næring blant landets største, og vi har verdens sjette største flåte målt i verdi. En komplett verdikjede er representert, fra ledende forskningsinstitusjoner til høykompetent verftsindustri og store rederier. Få land kan matche Norges mulighet til å ta nye teknologier og løsninger hele veien fra forskningsstadiet og ut i verdensmarkedet.

Den maritime næringens kompetanse er i front internasjonalt, og gir Norge et fortrinn i utviklingen av den energi- og klimateknologien som sjøfarten trenger inn mot lavutslippssamfunnet. Dette gjør at næringen kan bli et av Norges viktigste bidrag i den globale klimadugnaden. Slik teknologi kan samtidig skape betydelige verdier for det norske velferdssamfunnet. Klima og velferd går hånd i hånd.

Norske aktører i sjøfarten konkurrerer i et internasjonalt marked. Norge er et høykostland, og det er utfordrende for den maritime næringen her å konkurrere bare på pris. Da er det viktig at norske aktører utnytter sine konkurransefortrinn – kvalitet, unik kompetanse og nytenking – til å utvikle nye energi- og klimaløsningene som bedrer konkurransekraften og styrker bærekraften.

Et område hvor Norge virkelig er i ferd med å skape bølger, er innen det vi kan kalle en batterirevolusjon til sjøs. Norge er i front både på utvikling og bruk av batteriteknologi som vil bidra til å elektrifisere sjøtransporten. Slik Norge har vært et foregangsland i elektrifisering av veitrafikken på land, er vi også i ferd med å bli det til vanns.

De siste årene har regjeringen gjennom Enova bidratt med over 700 millioner kroner til maritime prosjekter hvor batterier tas i bruk. Samtidig er over 300 millioner kroner bevilget til landstrømprosjekter som også bygger opp under denne elektrifiseringen. Det skjer mye, og det skjer raskt. Batterier utvikles for og testes ut i vidt forskjellige typer fartøy, som offshore supplyskip, servicefartøy til oppdrettsnæringen, bilferjer, fiskebåter, turistfartøy og cruiseskip.

Batteriutviklingen bare disse siste to årene tatt flere konkrete steg i norske farvann. Hurtigrutens to nye ekspedisjonsfartøy som nå bygges ved Kleven verft, utrustes med batterier som gjør at skipene kan gå inntil en halvtime om gangen kun på batteridrift. Olympic Shipping har installert batterier om bord Olympic Energy for å avlaste dieselgeneratorene, og skipet kan også lades med strøm fra land. Rederiet Eidesvik ser nå på om batterier helt og holdent kan erstatte generatorsett, og i deres Viking Princess reduserer de nå motorkraft til fordel for batterier. Statoil stiller krav om batterier - nylig inngikk de en kontrakt på flere milliarder kroner for syv supplyskip, hvor alle skipene skal utstyres med hybrid batteriteknologi og mulighet for å kobles til landstrøm.

Vi står overfor et skifte i rollene mellom batterier og dieselgeneratorer. Når snart North Sea Giant – et av de største konstruksjonsfartøyene i verden – skal bygges om, blir det ikke batteriene som skal avlaste dieselgeneratorene, men omvendt. North Sea Shipping planlegger å bruke batteriene som hovedenergikilde. Det skal redusere det årlige dieselforbruket med to millioner liter for dette fartøyet alene.

Prosjekter som dette er gull verdt. For å redusere utslippene av skadelige klimagasser er vi avhengig av at ny teknologi blir tatt i bruk og testet ut. Dette gir også en viktig signaleffekt. Disse tidlige eksemplene viser hva som er mulig å få til, og det gjør at nye prosjekter følger i kjølvannet.

Norge trenger en maritim næring som fortsetter å stake ut kursen for en skipsfart med lavere utslipp. Dette er både i klimaets interesse og det bidrar til å styrke nærings konkurransekraft. Regjeringens satsing på dette området bidrar dermed også til å trygge arbeidsplasser og lønnsomhet i den maritime sektoren. Her kan og skal Norge stå ved roret også i fortsettelsen, både for klimaet og for den norske velferden.