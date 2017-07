Meninger

Opplever du ulike avfallsordninger hjemme, på hytta, campingplassen eller i gjestehavna? Lurer du på hvorfor?



De fleste av oss tenker ikke på avfallshåndtering når vi drar på ferie. Heldigvis sørger alle landets kommuner for at også ferieavfallet ditt blir gjenvunnet, uansett hvor du befinner deg . Avfall fra feriegjester rundt omkring i landet har ofte ulike henteordninger, årsaken er lokalt tilpassede ordninger og krav i forurensningsloven.

Avfallskilde deles inn etter hvor det oppstår

Norske miljømyndigheter har bestemt at avfall fra privateide hytter anses som «husholdningsavfall», mens avfall fra campingplasser og gjestehavner er å anse som «næringsavfall». Kommunene har kun plikt til å hente avfall fra privateide hytter og bolighus. Eiere av campingplasser og gjestehavner er næringsaktører, og må selv sørge for at avfallet blir innsamlet. Derfor kan tjenesten være forskjellig fra sted til sted, og om du ferierer i båten eller på hytta.

Farlig avfall på hytta?

Det er viktig at verken farlig eller elektronisk avfall blandes med ordinært avfall. Dette skal leveres separat, på grunn av innholdet av miljøgifter. Har du noen halvtomme malingsspann eller en gammel brødrister du vil bli kvitt, kan du levere dette til lokale innsamlingspunkter eller gjenvinningsstasjoner. Alle landets kommuner kan motta farlig og elektronisk avfall fra privatpersoner og mindre næringsaktører. Se kommunenes nettsider hvor disse er lokalisert.



Lokale løsninger

Valg av løsning henger sammen med innbyggertetthet, kommunestørrelse, topografi, avstander, næringsgrunnlag og klimatiske forhold. Derfor vil mange feriegjester oppleve at det er ulike ordninger der de bor fast og der de ferierer.

Både kommuner og private næringsaktører kan velge hvilken innsamlingsmetode som de mener er best tilpasset lokale forhold. Noen steder er det derfor mye kildesortering – for eksempel papir, plast, glass, metall, matavfall og restavfall. Andre velger å ha en avfallsbeholder til hver avfallstype, mens andre igjen velger ulike farger på posene som legges i samme beholder før sortering ved et anlegg. Andre steder går nesten alt avfall i samme beholder, og ettersorteres ved moderne sorteringsanlegg. Hvor hyppig avfallet hentes, avhenger av hvilken innsamlingsløsning som kommunen har valgt.

Uansett om du sorterer hjemme eller på hytta, sørger kommunene for at avfallet ditt gjenvinnes – det meste av avfallet ditt kan bli til enten nye produkter, biogass, kompost eller varme og energi. Om du lurer på hvordan det gjøres der du er, kan du kontakte kommunen eller finne mer informasjon på nettsiden www.sortere.no .

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­