– Høyresidens kamp mot kraftforedlende industri

Meninger

Høyresidens tankesmie Civita går nå til kamp mot kraftforedlende industri. Civita ønsker å fase ut CO2-kompensasjonsordningen. Det er synd, for norsk industri er verdens mest klimavennlige industri, og ordningen er viktig for å hindre utflagging av 11.000 norske industriarbeidsplasser til land uten klimapolitikk. I Nordland er ordningen viktig for bedrifter som Alcoa, Celsa, Elkem, Glencore og Yara.

Norge har en stor kraftkforedlende industri, både prosessindustri og treindustri. Verden vil i årene som kommer etterspørre mer industrivarer, som aluminium, silisium og kunstgjødsel. Da kan vi velge å produsere dette i Norge på fornybar vannkraft, eller å flagge ut til land uten klimapolitikk, hvor man produseres på energi fra kullkraftverk.

Norsk industri har gjennom mange år redusert sine utslipp, først og fremst gjennom å utvikle og ta i bruk ny teknologi. Det gir vår industri et konkurransefortrinn i en verden som i økende grad etterspør klimavennlig løsninger. Norsk industri vil satse videre på klimateknologi, og har lagt frem et veikart som viser hvordan norsk prosessindustri kan nå et mål om nullutslipp i 2050. Det er en spenstig målsetning fra industrien i Norge.

Men da må vi sørge for at norsk industri ikke flagges ut! De har kunnskapen og muligheten til å utvikle nullutslippsteknologi gjennom en industripolitikk som er utviklet over mange tiår. CO2-kompensasjonsordningen er en ordning som bidrar til å sikre at verdens reneste industri fortsetter å utvikle seg!

Høyre og Fremskrittspartiet har vinglet i spørsmålet om CO2-kompensasjon helt siden de forsøkte å avskaffe ordningen da de inntok regjeringskontorene høsten 2013. Tankesmien Civita mener at 11.000 arbeidsplasser i kraftkforedlende industri ikke har livets rett hvis ikke industrien kan klare seg uten CO2-kompensasjon.

Heldigvis har Arbeiderpartiet skjønt hva som står på spill.

Alle som er opptatt av trygge arbeidsplasser, verdiskaping og bosetting i hele landet bør ta konsekvensene av det til høsten. Det trengs et nytt flertall og en ny regjering etter valget.