– Debattnivå og kommunebarometer i Hadsel

Meninger

Eller at det skapes en stemning i media og andre plasser om at vi som kommunepolitikere er mest opptatt og snakke hverandre ned og bygger opp om et dårlig omdømme av kommunene vår. Vårt hjemsted.

Vår bekymring i forhold til å akseptere et slikt nivå på debattene er – Hvem vil i fremtiden stille til kommunale valg og drive med lokalpolitikk?

Politikken baser seg på uenighet og meningsbrytninger, det er det som skal gi innbyggerne de beste løsningene. Men da er vi avhengige av at debatten holdes på et saklig nivå. De politiske debattene sier noe om hvordan samfunnet er og bør være. Det legger et stort ansvar på oss som folkevalgte å holde diskusjonene rundt politikkens grunnide. Som handler om å fordele goder og byrder i samfunnet vårt. Det er ikke minst noe som Hadsels innbyggere fortjener at de folkevalgte gjør.

Kommunal Rapport lager et uhildet bilde av hvordan kommunene driver basert på offentlig tilgjengelige data. Til hjelp for kommunepolitikere og andre som ønsker å stille spørsmål og lære. Det er ingen kvalitetskontroll, og det er naturlig at en kommune har gode og dårlige plasseringer. Blant annet har en kommune med høye inntekter generelt gode plasseringer.

Gruppeleder i Hadsel FrP Camilla Skog Rodal henviser i sitt innlegg på vol.no, til at Hadsel skulle være på 277. plass i 2015 (hentet fra en foreløpig rapport) og 365. plass i 2017. Som kilden under viser kan det se ut til at tallene bare stemmer for 2017.

Like fullt kommer 2015 tallene bra ut i tabellen, og når vi vet at gode inntekter slår positivt ut for rangeringen. Er dette tall som ikke viser det reelle bildet av Hadsel kommune. For FrP hentet ut 34 millioner i 2015 fra Trollfjordkraft for å dekke påløp underskudd, og dermed får kommunen «falske» inntekter.

De valgte å tømme sparegrisen fremfor å ta ansvaret med å få utgiftsnivået i kommunen til et bærekraftig nivå.

Dagens posisjon har de to siste årene levert et regnskap i balanse, skjørt, men basert på tøffe politiske valg. Det skaper grobunn for en sunn økonomi i Hadsel kommune, i årene fremover.

Styreleder Hadsel AP Tor-Olav Kvål

Gruppeleder Hadsel AP Gro-Marith Villadsen