– Regjeringen har sovet i timen!

Meninger

I tillegg har statlige etater liten kunnskap om lærlingeordningen.

– Dette er oppsiktsvekkende, sier Lekang, og fortsetter; her må noen ha sovet i timen. De ambisiøse målene om læreplasser som ble satt i regjeringens samarbeidserklæring tilbake i 2013, skulle vel i aller høyeste grad gjelde statlige virksomheter? Det kan ikke bare overlates til private og kommunale virksomheter å bidra til å få flere læreplass slik at ungdom får fullført utdanningen sin.

At dette ikke er gjort noe med tidligere er rett og slett mangel på gjennomføringsevne fra Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H), og det gjør at staten har alt for få lærlinger, mens flere tusen ungdommer er uten læreplass i Norge, sier Lekang.

– For meg som leder av yrkesopplæringsnemnda i Nordland er det helt klar at staten må være sitt ansvar bevisst. Og arbeidet med å få flere lærlinger inn i Staten må intensiveres, og det krever politisk vilje og handling fra regjeringen, avslutter distriktssekretæren.