– Ytre kystveg Bodø – Tromsø må komme

Meninger

Det private fergeselskapet- Fergesambandet Andenes-Gryllefjord A/S (FAS) fikk utarbeidet et prosjekt for denne veistrekningen som en del av Nasjonal Turistveg. I og med at fylkeskommunene i Nordland og Troms i 2016 overtok fergedriften, er dette selskap under avvikling.

Men prosjektet Ytre Kystveg Bodø-Tromsø ligger der og venter på at noen tar tak i det. Vi har i dag en ytre kystveg fra Steinkjær til Bodø, tidligere kalt riksveg 17, nå fylkesveg 17. Denne går langs Nasjonal Turistveg og prosjektet, som er overlevert Troms fylkeskommune, følger Turistvegen gjennom Lofoten, Vesterålen og Senja til Tromsø. Kystvegen fra Steinkjær til Bodø langs Helgelandskysten er blitt en meget populær veg og mange næringsdrivende langs denne veien har fått til stor næringsaktivitet.

Vi ser at aktiviteten langs Nasjonal Turistveg fra Bodø til Tromsø øker fra år til år. Her er fergesambandene svært avgjørende. Fra Bodø til Lofoten er fergesambandet stabilt, mens det har vært utfordringer lenger nord. Alle er glad for at ferga mellom Andenes til Gryllefjord har fått større kapasitet, men er det midlertidig?

Så ser vi at det er store utfordringer mellom Botnhamn og Brensholmen. Ferga er for liten og her må det tas grep!

Prosjektet Ytre kystveg Bodø-Tromsø snakker ikke om store investeringer i første runde, men at dette blir et begrep og at noen kanskje vil starte et selskap med denne tittel? Slik ble selskapet Kystvegen A/S etablert med kontor i Steinkjær. Eiere må være offentlige myndigheter og næringsdrivende langs vegen. Hvem tar ballen? Jeg tror at næringsaktørene langs Ytre kystveg Bodø-Tromsø må engasjere seg i dette og på den måten være med å sikre stabil fergedrift langs Nasjonal Turistveg! Nord-Norsk Reiseliv har dette med i sine planer, men noen må gjøre noe utover det som står i planene. FAS har nå overlatt stafettpinnen til Visit Senja og håper at noe kan skje snart! Vi har en unik landsdel som flere må få se!