Norsk forsvarspolitikk er en vits

Meninger

Man klager over at forsvaret har for lite penger og at man må opp på NATOs mål om 2% av BNP. Det er ikke der problemet ligger. Forsvaret sløser bort milliarder på milliarder av kroner på feilkjøp, uforsvarlige salg av materiell , bidrag i utenlandsoperasjoner der Norge klart og tydelig bryter Folkeretten, og dårlige rutiner. Man bør rydde opp i det først før Forsvaret får økte bevilgninger. Kjøpet av F-35 er et gedigent sløseri med titalls milliarder av kroner , og vil heller svekke enn styrke forsvaret.F-35 er ikke ment til å forsvare Norge, men til å brukes i aggressive kriger som USA og Nato setter i gang. For USA, NATO og norske politikere er det hogget i sten at Russland er den store aggressoren som vil angripe Norge. Noe bevis for at Russland er den store fienden trenger man så visst ikke. Man må bare hjernevaske seg selv og befolkningen til å tro at Russland er den største trussel mot fred og sikkerhet og har de ondeste hensikter.

Det er et ordtak som sier: « If you can't beat them, eat them «For å redusere eller fjerne den påståtte trusselen fra Russland kunne man samarbeidet tettere med Russland og heller kjøpt 100 stykk av eksportversjonen til Russlands nye MIG-35, og kansellert kjøpet av F-35.Da ville Norge ha spart mangfoldige titalls milliarder som kunne vært brukt til å ruste opp hæren og heimevernet. Man har lagt ned sjøheimevernet som skal forsvare vår langstrakte kyst, en beslutning som er stikk i strid om målet om å forsvare Norge. En ny regjering bør derfor bygge opp igjen sjøheimeforsvaret. Dessuten har Forsvaret besluttet å avvikle MTB-ene, noe av de mest effektive våpnene marinen har til å forsvare vår kyst. Istedenfor avvikling burde forsvaret anskaffe betraktelig flere typer MTB-er opp til 90 meters lengde, og hele tiden sikre at man har driftsmidler for dobbelt opp med mannskap. De strategiske våpensystemene Norge nå satser på koster for mange unødvendige milliarder , og gir for lite tilbake når det gjelder å ha et godt og forsvarlig helhetsforsvar av Norge både når det gjelder Hæren, Heimevernet, Flyvåpenet Marinen, Sjøheimeforsvaret og et effektivt luftforsvar. Forsvaret skal forsvare Norge og norsk territorium mot utenlandske inntrengere , og ikke drive med aggressiv krigføring.

Den linjen som Regjeringen nå har lagt seg på med støtte fra Ap og de andre partiene utenom SV om permanent base på Værnes for amerikanerne, og en sannsynlig tilknytning til NATOs rakettskjold er farlig for Norges sikkerhet. Da blir Norge en aktiv part i USA,s krigs og omringelsespolitikk overfor Russland som er helt i tråd med Brzezinski-doktrinen som er beskrevet i hans bok «The Grand Chessboard».

Det er verdt å nevne at granater med depleted uranium nå er standardvåpen i den amerikanske hæren. Depleted uranium har en halveringstid på 4.2 milliarder år, og man husker de grusomme bildene av nyfødte irakiske barn der deres foreldre var blitt eksponert for depleted uranium. Barna var knapt som mennesker å regne. I en tenkt situasjon er det ingen tvil om at USA også vil bruke depleted uranium her i Norge med de katastrofale konsekvenser det vil få for den norske sivilbefolkningen og hele næringskjeden. Med NATOs strategiske konsept av 2010 er dagens artikkel 5 i NATO først og fremst ment som at hvis USA går til aktivt angrep på Syria, Iran, Libanon eller Nord-Korea , og disse gjør kraftig motstand tilbake vil USA påkalle alliert hjelp. Natos artikkel 5 er nemlig ikke ment å støtte opp om USAs og NATOs aggressive kriger.

Den beste sikkerheten for Norge er derfor å melde seg ut av NATO, og svekke de militære båndene til USA, ha et meget godt samarbeid med vår nabo Russland og bygge opp et sterkt nasjonalt forsvar som bare skal ha som oppgave å forsvare Norge mot inntrengere.