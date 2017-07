- Tro på Nordland

Meninger

Norge har vært gjennom en turbulent tid de siste årene. Fall i oljeprisene har ført til en økende arbeidsledighet landet over, og særlig langs kysten. Allikevel ser vi nå en ny optimisme. Nye arbeidsplasser skapes, petroleumsnæringen ser mer positivt på fremtiden enn på lenge, og fiskerinæringen går så det suser. Det viser at politikk virker, også for Nordland hvor arbeidsledigheten har gått ned med 18 prosent sammenliknet med samme tid i fjor.

Lav ledighet og høy sysselsetting er prioriterte mål for Fremskrittspartiet. For å oppnå dette må vi føre en politikk som gjør det mulig for private bedrifter å skape nye arbeidsplasser, fortsette å investere infrastruktur og legge vilkårene til rette for en sjømatnæring i vekst. Dette er positivt for å trygge norsk økonomi, arbeidsplassene til folk flest og sørge for at trenden med en synkende arbeidsledighet synker. Det er bra for både Norge og Nordland.

Gjennom de siste fire årene i regjering har Fremskrittspartiet gjort nettopp dette. Gjennom forenklinger i regelverk og reduksjoner i formuesskatten, har vi sørget for at det har blitt lettere og mer attraktivt å investere i egen bedrift. Dette bidrar til at mennesker der ute får mulighet til å investere og satse på nye arbeidsplasser i Norge.

Kamuflert i et budskap om å sikre større omfordeling og sosial profil går Arbeiderpartiet til valg på å øke formuesskatten. Dessverre så vil en slik politikk gjøre folks arbeidsplasser mindre trygge og sørge for at det er mindre penger til å finansiere vår felles velferd. Konsekvensen av en slik politikk er å sende både bedriftene, arbeidsplassene og skattepengene ut av landet. Det er en politikk Fremskrittspartiet ikke kan gå med på. Fremskrittspartiet går til valg på å fortsette å senke skatter og avgifter, nettopp fordi dette bidrar til å sikre arbeidsplassen og velferden til folk flest.

Om vi ser oss rundt om i de lokalsamfunnene vi er en del av så er jeg overbevist at den lokale bedriftseieren er bedre i stand til å bruke pengene i egen bedrift, på egne ansatte, sett opp mot å sende dem til Oslo. Jeg har rett og slett større tro på bedriftseierne som skapt sin egen formue i Nordland, er bedre i stand til å bruke denne til felleskapets beste, sett i forhold til Jons G Støre.

En annen viktig forutsetning for å sikre vekst og aktivitet i Nordland er god infrastruktur. Næringsliv, og særlig i distriktene er avhengig av god kommunikasjon. Ingen har så dårlig tid som en død laks. Gode eksportveier er en viktig brikke for å opprettholde lønnsomhet i en viktig næring for regionen. Det er en av grunnene til at FrP i regjering gjennom NTP har prioritert 8,4 milliarder kroner på strekning Tjeldsund til Langvassbukt med oppstart i første periode. Det er den samme grunnen til at Andenes fiskerihavn også ligger inne i nasjonal transportplan som et statlig fullfinansiert prosjekt.

Nord-Norge er en region i vekst. Gjennom forutsigbare rammevilkår næringslivet, og fortsatt satsning på å bygge landet sikrer vi vekst også i årene som kommer. Det betyr utvikling av flere lønnsarbeidsplasser, lavere arbeidsledighet og høyere sysselsetting, levende distrikter og lokalsamfunn.

Jeg ønsker å sitte på Stortinget etter høsten valg for å bidra.