– MDG: Et sterkt offentlig helsevesen, supplert med idelle og private aktører

Meninger

Miljøpartiet De Grønne vil ha et sterkt offentlig helse – og omsorgstilbud som sikrer alle lik rett til god behandling. Et innslag av ideelle og private aktører kan på noen områder gi større mangfold og kvalitet og være et positivt supplement.

De Grønne mener det er viktig å motvirke en todeling av helsevesenet der personer med god økonomi kan kjøpe seg til bedre behandling. Nordland er et langt fylke, og det bor folk i stort sett hele fylket. Derfor må vi opprettholde gode og fullverdige lokalsykehus med akuttfunksjon som er tilpasset den medisinske utviklingen og behovet til lokalbefolkningen

I dag bruker leger og sykepleiere for mye tid på papirarbeid, mens viktige prioriteringer blir tatt av andre enn helsefagarbeidere. De Grønnes helsepolitikk bygger på tillit til fagfolkene. Helsefaglige vurderinger må også veie tungt i beslutninger om styring og organisering av helsesektoren. Vi går til valg på å utrede en ny sykehusstruktur, der fordyrende og unødvendige administrative mellomledd og byråkrati fjernes.