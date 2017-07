– Ta vare på Norsk og Nordisk språk – det betyr så mye …

Meninger

Et lite språk som norsk, er sjølsagt særskilt utfordra i ei tid der de fleste av oss omgir oss med andre språk gjennom filmer og serier, nyheter, spill og på reiser. Det er også en hovedgrunn til at vi i flere omganger har understreket NRKs viktige rolle som formidler av norsk språk.

På vårt møte i Nordisk Råd nå i sommer, ble språk igjen gjenstand for en større diskusjon om hvorvidt skandinavisk skal være vårt arbeidsspråk. Finland og Islands representasjon ivaretas nå gjennom oversettelser, og ved at alle møter tolkes. Det vil etter mitt og flertallets syn være et nederlag om bruk av engelsk skal erstatte det nordiske. Nordisk Råd må derfor være ei vaktbikkje og påse at vi fortsatt skal forstå hverandre lett!

Nettopp felles språkforståelse og felles kultur er det viktige som binder Norden sammen. Vi ser det senest ifm NRKs program Skam. Våre nordiske venner viser stadig til serien, og viser på alle vis at de absolutt har forstått både språket og budskapene serien bidrar med.

Som Sylfest Lomheim sa det i språkteigen, så er vi ikke akkurat kjente for å være slepphendte med det vi regner for vårt. I Norge snakker vi norsk, og ferdig med det. Men hvis personer ikke snakker mer ulikt enn at de forstår hverandre – da snakker de kanskje varianter av samme språk? Om en Hedmarking krysser grensa til Jamtland, eller trøndere krysser grensa til Harjedalen, er skillet ikke dramatisk tydelige. Dette må vi bevare i framtiden, og derfor er NRKs ansvar for felles språkforståelse så viktig.

Visste du forresten at ordet – alkohol – har et arabisk opphav. Det kommer fra arabisk al-kuhl som betyr «kajal». Om noe er sikkert er det at språkdebatten vil fortsette – det er bra. Ved bevisst å bruke de kanaler som finnes, klarer vi det!