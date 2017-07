– Interpellasjon til: HK kommunestyre 11.05.2017

Meninger

Vi fikk jo også alle sammen erfare det gamle ordtaket "når krybba er tom biltest hestene" komme til sin rett. Det har medførte ganske kraftige biting (les) slag både fra opposisjon og posisjon. At det tidvis var slag som også havnet under beltestedet skal vi heller ikke legge skjul på. Noe begge partene må være med å ta et ansvar for. Det skal to til for å danse tango. Det jeg imidlertid ikke hadde forutsett, og jeg har lang politisk erfaring, var at det skulle bli, the never ending story. At det ikke skulle være evne eller vilje til å erkjenne hvordan situasjonen var, og at når hestekuren var gjort, skulle alle partene i kommunestyret vise ansvar for å styre kommunen videre mot et mål om gode livsvilkår for unge og gamle i Hadsel. At man markerer saker, og er uenige om kursvalg. Det er politikken og demokratiets vesen. Men at det skal være nedsettende ytringer og ubehag i hvert kommunestyre er ikke kommunestyret verdig. Da er det noe som er grunnleggende feil. Tonen har på en måte liksom satt seg, og det er vanskelig å bryte ut av den og innrømme at man skulle prøvd å samarbeidet i stedet for å gå i strupen. Nå har det utviklet seg en kultur i kommunestyret i Hadsel som gjør at folk får vondt i maven, og kvir seg for å gå på «jobben». Dette må vi alle som kommunestyrerepresentanter ta ansvar for. Vi burde kanskje møtes utenfor kommunestyret i et fellesmøte før spesielt tunge saker for å se, kan vi enes om noe? Er der ting vi kan samarbeide om uten å få ut alle piggene. Kanskje gruppelederne kommuniserer og sonderer rundt kontroversielle og vanskelige saker. Som for eksempel Sandnes og andre tunge saker.

Kanskje var det da mulig å få lagt ned konfliktnivået noe, og at det ikke skulle gå på helsa løs. Spørsmål til diskusjon i kommunestyret:

Hvordan kan jeg og resten av representantene i kommunestyret bidra for å få ned noe av konfliktnivået i kommunestyret slik at Hadsel kommune fremstår med et omdømme vi som representanter kan stille oss bak?

Er kommunestyret enig med meg i at ALLE har et ansvar for klimaendring?

Er tanken om å snakke sammen utenom formannskap og kommunestyre for å se om det er noe en kan enes om en tanke som representantene kan tenke seg. Og i tilfelle, hvordan mener representantene at det kan gjøres?

Så har det vært endel uheldige saker som har versert i media i den senere tid. Spesielt tenker jeg på forhold rundt ansatte som hevder seg overvåket og avlyttet på Sandnes skole, eller i situasjoner rundt prosessen. Som medlem i kommunestyret og derav arbeidsgiver, ser jeg med bekymring på det som fremkommer. Uten at jeg kan eller vil si noe om sannhetsgehalten i påstander om overvåkning og avlytting, er dette såpass alvorlig at uansett om det sant eller ikke, må dette bringes klarhet i. Det kan være snakk om ulovlige ting som har foregått, og det er alvorlige påstander. Kommunestyret som arbeidsgiver kan ikke se på at dette står uoppklart og ubesvart. Jeg vet at kommunen har taushetsplikt om personalsaker og bare kan uttale seg generelt. Jeg ber derfor rådmannen om å gi en generell redegjørelse av situasjonen.