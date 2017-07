Høyres ledighetsbløff

Meninger

Fire år med Frp/Høyre-regjering har gitt miserable resultater på sysselsetting, arbeidsledighet og økonomisk vekst. Men Høyre visste råd. I en betalt radioreklame serverte de følgende påstand: «De fire siste årene har vi fått arbeidsledigheten ned og veksten opp» . Det største regjeringspartiet skulle altså ha velgerne til å tro både at ledigheten hadde gått ned, at veksten hadde gått opp og at det var Høyre sin fortjeneste at dette hadde skjedd.

Problemet er bare at ledigheten har økt med nesten 30 prosent siden Høyre tok over og at veksten er rundt 40 prosent lavere i dag enn for fire år siden, altså stikk motsatt av hva Høyre hevdet. Om Høyre skal ta æren for å ha fått noen i jobb må det være de 1018 nye byråkratene som Erna Solberg og co har ansatt. Høyres bløff ble selvsagt avslørt og partiet presset til å trekke den løgnaktige reklamen.

Tallenes tale er klar: det er skapt færre jobber med dagens regjering enn det ble skapt i snitt hvert år med forrige regjering. Bare 20 prosent av jobbene har kommet i privat sektor med Høyre i regjering, mot mer enn 70 prosent med forrige regjering. Andelen som er i jobb er på det laveste nivået på over 20 år. Til tross for at regjeringen har brukt oljepenger helt uten kontroll og økt budsjettunderskuddet til det høyeste nivået noen gang, har de ikke evnet å få folk i jobb eller fått opp veksten i økonomien. Milliarder i skattekutt til landets rikeste har ikke gitt den effekten som Høyre og Frp hele tiden har hevdet at det skulle gi.

Norge trenger en ny regjering som har arbeid til alle som jobb nummer én, ikke fire nye bortkastede år med en regjering med så dårlige resultater at de ser seg nødt til å lyve om det.

Av Trond Giske, nestleder Arbeiderpartiet