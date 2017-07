– Takk for hjelpen, UP

Meninger

KOMMENTAR: Det er bare å gratulere utrykningspolitiet, og si takk for hjelpen! Denne helgen har de nemlig sørget for å luke bort en del ugress på veiene i harstadregionen. For vi må ha lov å ta slike karakteristikker i bruk om bilister som uten omtanke for seg selv og medtrafikkanter, tråkker hemningsløst på gassen.

Som bebudet har UP , vi får si heldigvis, gjort alvor av «truslene» om å være mye på veien i sommer. Og viktigheten av nettopp det, ble så til de grader synliggjort denne helgen. Det begynte allerede fredag kveld da en bilist ble målt til 132 kilometer i timen i en 90-sone på strekningen Bjerkvik-Tjeldsund. Dette ble fulgt opp ved 19-tiden lørdag, da politiet nappet lappen av en bilist som ble målt til 131 km/t i en 90-sone på E10 i Tjeldsund. Dette to timer etter at de «avskiltet» en svenske som ble tatt i 87 km/t i en gjennomsnittsmåling i en 60-sone i Tjeldsund.

Men det var likevel to menn i 20-årene som satte kronen på verket denne lørdagskvelden. Like før midnatt fant de Gullesfjordbotn til å være en egnet arena for å teste ut det de hadde under panseret. Til alt hell stod UP på beste tilskuerplass og målte de unge, fartsglade menn til 142 km/t. Det kvalifiserte til fotgjengeri for en periode. Det er å håpe at den blir lang.

For vi vet at fart dreper. I fjor mistet 135 mennesker livet på norske veier, og en analyse som Statens vegvesen har gjort, konkluderer med at i om lag 40 av 128 dødsulykker i 2016, har høy fart etter forholdene, eller godt over fartsgrensen, vært sannsynlig medvirkende faktor til dødsulykken. Brutt ned til godt norsk, betyr dette at høy fart var medvirkende årsak i én av tre dødsulykker. Og i de fleste tilfeller var farten en direkte utløsende faktor, ifølge Statens vegvesen.

Halvårstallene for de tre nordligste fylkene viser at UP har pågrepet flere, og utstedt flere bøter i første halvår i 2017 enn på samme tid i fjor. I årets seks første måneder i 2017 ble det skrevet ut 7.357 forenklede forelegg, mot 5.993 i 2016. 80 prosent av de forenklede foreleggene skyldes fartsovertredelser. La oss håpe at UP-sjef Geir Marthinsen har rett når han sier at fartsnivået og adferden på veiene er blitt bedre. Helgens fartslek på E10 i Tjeldsund er like fullt egnet til å så tvil. Det samme er statistikken, som etter flere år med nedgang i fartsulykkene viser en oppadgående kurve i 2015 og 2016.

Det er i hovedsak to ting som gjelder, foruten holdningsskapende arbeid. Det er politiets tilstedeværelse og synlighet, men ikke minst størrelsen på boten. Etter å ha stått stille en del år, ble bøtesatsene økt fra 1. januar 2017. Det betyr at du fra og med den datoen kan få 10.000 kroner i bot dersom du blir målt til 126 km/t i 90-sonen. Dyrt, javel. Men likevel ikke én krone for mye når vi så altfor godt vet hva konsekvensene kan bli. Beløpet kunne gjerne vært doblet, for innhogg i lommeboka er et universelt språk de aller fleste forstår.

Det er lett å snakke nedsettende om politiet, og mange har nærmest utviklet et hatforhold til lovens håndhevere.

Men igjen: Når vi vet at høy fart og farlige forbikjøringer er blant de største årsakene til dødsulykker i trafikken, bør det være lett å forstå og akseptere at politiet peker på oss med laseren.

De har en mer dyptgripende hensikt enn å plage oss bilister, for å si det sånn. Det er til alles beste, og er derfor vi skal si takk for hjelpen.