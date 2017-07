– Kommunen bør ta initiativet til nye tiltak

Meninger

For å holde liv i "frivillighetsmotorene" bør kommunen ta initiativet til nye tiltak/fullføringstiltak. Personene involvert er gull verd.



Tiltak

1. Risøyhamn Brygge og kystkulturen knyttet til båtbyggingshistorien og slipen/mek verkstedet og gammelbutikken.



2. Sjøgata Andenes og de gamle husene som Stig Raymond Jensen i tolvte time har berget ved å bruke store egne midler, men nå trenger hjelp for å fullføre for å sikre Andenes særegen gate lengst i nord.



3. Gå i dialog med entusiastene i Veteranskøyta Havblikk for å utvikle rekrutteringstiltak fiskeri - herunder bruk av ærverdige og vernede "Havblikk" i ungdomsfiskeordningen og andre konkrete tiltak. Se disse kystkultur tiltakene sammen med bruk av Kiilfjæra, Overgaardbrygga og Kiilgaarden og synlig innsats av penger/menneskelig tiltaksarbeid på denne sektor.