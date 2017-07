– Vi skal fikse det vi har

Meninger

Forsvarssjefens fagmilitære råd og Langtidsplanen for Forsvaret slo begge fast at Forsvaret har et stort etterslep på vedlikehold av utstyr og materiell. Årevis med lite penger til vedlikehold og reservedeler, har gjort deler av materiellparken til Forsvaret til et dystert skue. Det gjøres det nå noe med - på rekordtid.

Økt beredskap

Så langt er det planlagt med 60.000 arbeidstimer og over 100 millioner kroner bare for å få materiellet som Hæren, Heimevernet og Forsvarets logistikkorganisasjon har lagret for å sette opp styrker i krig, i såkalt beredskapsklar stand. Dette innebærer at alt skal virke umiddelbart når det trengs. Kjøretøyene fylles opp med drivstoff og våpnene med ammunisjon, så er alt klart for soldatene som skal bruke det. Gjennom dette arbeidet hever vi dermed beredskapen til norske styrker betraktelig.

Kraftsamling

Vi har kalt dette for «Øvelse vedlikehold». Det høres kanskje rart ut å skulle øve på å drive vedlikehold og reparere materiell, men i krise og krig vil også vedlikeholds- og forsyningsorganisasjonen i Forsvaret få testet sine folk og systemer til det ytterste. Vi må få tak i reservedeler raskt og vi må evne å planlegge og prioritere på kort tid. Under «Øvelse vedlikehold» ledes samtlige vedlikeholds- og forsyningsressurser som er involvert av en sentral øvingsledelse i Forsvarets logistikkorganisasjon, som planlegger og koordinerer arbeidet. Resultatet har blitt en massiv kraftsamling i hele Forsvaret.

Intense uker

I vår og sommer har det blitt gjennomført noen intense uker på Værnes og i Bjerkvik. Her har det blitt omsatt titusenvis av liter motorolje, tonnevis med batterier, dekk og reservedeler. På Bjerkvik tekniske verksted ble det i løpet av to uker produsert over 13500 timeverk, en kapasitetsøkning på 270 prosent mot vanlig drift på verkstedet.

Dette ble gjort mulig ved å samle Forsvarets egne mekanikere, sivile leverandører fra regionen og til og med mekanikere fra Finland, som har erfaring på noe av det samme utstyret som Forsvaret har. Det har vært jobbet lange og intense dager, både på verksteder og bak PC-skjermer. Innsatsen som har blitt vist har vært fantastisk.

Resultatet er at hundrevis av lastebiler, feltvogner, beltevogner, og pansrede personellkjøretøy nå står beredskapsklare. Over sommeren fortsetter arbeidet med uforminsket styrke. Da vil også etter hvert Sjøforsvaret bli en del av øvelsen.

Nye og innovative løsninger

Det er ikke bare Forsvaret selv som får testet sine folk og systemer under en slik øvelse. Sivile leverandørers evne til å levere store mengder reservedeler og materiell på kort tid, og med korte bestillingsfrister er avgjørende for Forsvaret. På Værnes gikk en av leverandørene tom for motorolje etter to dager. Bestillinger i slike kvanta som Forsvaret kom med hadde firmaet aldri fått før.

Forsvaret er helt avhengig av sivile leverandører både i fred, krise og krig. «Øvelse vedlikehold» gir viktige erfaringer og bidrar til å finne nye og gode måter å få til et effektivt samspill mellom Forsvaret og våre sivile samarbeidspartnere. På den måten bygger vi beredskap.

Og kanskje viktigst av alt. Øvelsen gir oss erfaringer som gjør at vi finner nye og innovative løsninger på hvordan vi også fremover skal holde alt vårt materiell beredskapsklar – slik at det vi har alltid virker.