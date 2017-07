– Olje og ungdom

Meninger

På NMBU på Ås er studiene i fornybar energi og miljøfysikk også i år blant de aller mest populære. Samtidig stuper antallet søkere til petroleumsfag i hele landet. Fra 2014 har antall søkere til oljerelaterte studier sunket med 82 prosent.

Dette viser at norske studenter er mer vettuge enn norske politikere. De forstår at vi må finne andre ting å leve av i framtiden.

For det første er fortsatt oljesatsing uforenlig med Norges klimaforpliktelser. Felt som åpnes i dag vil være i produksjon til lenge etter 2050 - da klimaforskerne har fastslått at verden må være over på fornybare energikilder. Hva er da vitsen med å lete etter stadig mer? Hva er da vitsen med å risikere de sårbare områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja?

For det andre er enda mer oljesatsing ekstremt dårlig butikk. Siden 2013 har hver femte oljearbeidsplass forsvunnet. Årsaken er ikke De Grønne, men ganske enkelt nedskjæringer som følge av lav oljepris. En vedvarende lav oljepris betyr titalls milliarder i tapte investeringer. Oljen har gitt Norge mye bra. Men nå gir den oss først og fremst økonomisk sårbarhet og farlig global oppvarming.

Fallet i søkere til oljestudier viser at de unge har rettet blikket mot en framtid med bærekraftige jobber. Det er et klokt valg. Oljebransjen skaper ikke bare farlige klimaendringer. Den har også blitt en utrygg arbeidsplass.

NMBU har lykkes i jakten etter studenter ved å satse fornybart. Nå er det på tide at Norge også begynner det grønne skiftet, og tør å satse på noe annet enn olje. Til det trenger vi politikere som tør satse. Høstens valg er derfor ikke bare et valg av politikere, men et veivalg for framtida. Miljøpartiet De Grønne sine politikere er framtidens politikere.