– Brønnbo får full støtte fra sin konkurrent på Andenes

Meninger

Etter snart 30 år ute på hvalfeltet, tusenvis av turer og ti-tusenvis av hvalobservasjoner og utallige besøk av båter, tror jeg at jeg skulle ha nok erfaring for å uttale meg.

Det er helt riktig som Brønnbo beskriver. Spermhvalen er den eneste hvalen som kommer til overflaten og ligger høvelig i ro for å ta til seg oksygen. Hvis den da blir forstyrret av lyd fra en båt, tar den oftest et grunndykk (shallow dive) hvorpå den “klikker” mot objektet for å finne ut om det er noen fare. Hvis den ikke føler seg truet kommer den opp igjen like bortenfor men alltid i retning unna støyobjektet.

All erfaring opp gjennom årene viser at den reagerer spesielt på lyden fra små hurtiggående propeller, ikke så mye på lette båter med små motorer.

Når det imidlertid gjelder disse Rib’ene, gjerne godt lastet, så generer de en ekstrem støy som vi kan høre som en intens skjærende lyd. Vi hører dem på mils avstand.

Som følge av at de både har stor fart og ikke stikker dypt i vannet, klarer ikke spermhvalen å finne hvor lyden kommer fra, hvorpå den i de aller fleste tilfeller reagerer med å bli taus for så å rømme området.

Det er jo bare å forestille seg hvordan det er å være hval for eksempel i Andfjorden som er 3-400 meter dyp når vi kan høre ulyden på mils avstand på våre hydrofoner.

Dette vet den nevnte operatøren på Andenes meget godt, for i 2014 skrev jeg et 5-siders brev til vedkommende der jeg beskrev dette med propellstøy samtidig som jeg ramset opp er rekke konkrete tilfeller der hvalen var blitt skremt bort.

Gjennom de siste fire årene har jeg vært vitne til at hvalen er blitt skremt ut av sine kystnære beiteområder, noe som kan bli katastrofalt for hele reiselivsnæringen dersom ikke galskapen bringes til opphør.

For fire år siden registrerte vi hele 12 spermhvaler i Andfjorden om sommeren samtidig som

vi hørte at det var mye hval ute på Bleiksdypet. Jeg tør ikke beskrive i offentlighet hvordan situasjonen er i dag.

Problemet er gjentatte ganger tatt opp med Andøy Reiseliv og Vesterålen Reiseliv. I fjor ble det tatt til ordet for å få på plass et regelverk men det er ikke der problemet ligger.

Derimot er det snakk om at det brukes en type båter som ikke har noe i nærheten av hval å gjøre på grunn av den ekstreme propellstøyen.

Da selskapet Sea-Safari AS ble startet var jeg til og med medeier i det. Konseptet var

alt annet enn hvalsafari, derfor ble heller ikke båtene tilpasset det formålet og er totalt uegnet til slikt.

Jeg har sett flere eksempler på at de også har skremmeeffekt på knølhval og spekkhoggere, men de hvalene forflytter seg og er ikke stasjonær i våre områder.

Spermhvalen er vi derimot helt avhengig av og jeg er virkelig bekymret, ja så bekymret at jeg har gjort det klart for både Andøy og Vesterålen Reiseliv at hvis de ikke stopper markedsføringen og salget av det dyrplageriet så kommer vi til å trekke oss ut som medlemmer.

Diplomati hjelper overhodet ikke.

Etter prosessen med regelverk sist vinter kunne vi se at rib’ene kjørte sakte når de var i nærheten av oss for deretter å “fly” over havet i horisonten når de var på avstand med det resultat at hvalen presses lengre og lengre ut.

Da operatøren ble konfrontert med problemet i fjor skyldte han på at det var grindhval som hadde skremt spermhvalen ut av områdene, noe som er direkte tull. Vi har da hatt grindhval på ene siden av båten og spermhval på andre siden samtidig.

Nei nå må reiselivet våkne dersom de ønsker å bevare dette unike produktet i fremtiden.

Jeg hørte nemlig at noe lignende hadde skjedd i Canada der hvalen var drevet ut av sine beiteområder.

Min bakgrunn:

Skipper på hvalsafaribåten “Reine”

Daglig leder i Hvalsafari AS