Meninger

Hvem eier hvalen?

La det være sagt, denne saken handler ikke om dyrevelferd, det har den ikke gjort på noe tidspunkt. Sea Safari Andenes støtter det nye regelverket for RIB aktører, og vi har alltid forholdt oss innenfor disse grensene når vi er på sjøen. Derfor var det enkelt for oss å si oss enig i regelverket da det ble utarbeidet sist vinter.

Saken handler om noe helt annet, nemlig at vi er en stadig større konkurrent for Hvalsafari AS. For å sitere hovedeier i Hvalsafari "stjeler vi fra hans pengebok". På sjøen omtales vi over maritim radio som "pirater" og "parasitter". Med andre ord en lite hyggelig atmosfære.

Når det gjelder spørsmålet om type båt i forbindelse med hvalsafari, så har dette vært diskutert over mange år. Hver gang en ny aktør har forsøkt å etablere seg på Andenes, har Geir Maan gått til kraftige angrep gjennom media, og hevdet at båtene støyer og er skadelig for hvalen. Det kan opplyses om at ingenting skiller Hvalsafari AS sine båter fra andre båter.

Heller ikke de årene Hvalsafari opererte med en stor katamaran (Maan Dolphin), som etterhvert ble så miljøbelastende at den måtte tas ut av bruk i Norge. Det at Geir Maan nå har funnet sammen med Bjørn Brøndbo, og nå kjører en koordinert kampanje mot Sea Safari kommer ikke til å forandre noe. Imidlertid er det trist for Andenes som turistdestinasjon.

Vi er kjent med at forskere har vært forsøkt presset til å gå ut i media mot RIB operatører og spesielt Sea Safari Andenes. Ingen vil stå frem og satse sin integritet som forsker på å hevde at RIB båter er skadelig for hvalen, da slike båter benyttes over hele verden med stor suksess.

På Island har det vært gjennomført studier som slett ikke viser noen slik sammenheng. Nettopp på Island hvor hvalsafarivirksomheten er langt større en på Andenes med ca 12 ulike aktører, benyttes en miks av en rekke fartøytyper, mange av dem RIB fartøyer. Der klarer de å samarbeide for å løfte hele destinasjonen som en helhet.

Vi har over flere år jobbet for å få til et godt og konstruktivt samarbeide med Hvalsafari AS. Dette har vi dessverre ikke lyktes med, men med en grunnholdning om at vi "stjeler" fra Konkurrenten så er dette forståelig.

På Andenes mener en aktør å ha monopol på hvalturisme, noe vi ikke kan akseptere. Vi mener at Andenes fortsatt har et kjempestort potensiale for turisme, og særlig hvalturismen. Det bør være mulig å oppnå et turisttall på minst 50-100.000 passasjerer årlig, med utgangspunkt i Andenes. En slik suksess kan bare oppnås gjennom at aktørene arbeider sammen og rekspekerer hverandres rett til å eksistere. Bakholdsangrep og svertekampanjer vil ikke bringe Andenes som turistdestinasjon fremover, ei heller et ensidig produkt.

Turistene ønsker en variasjon i tilbudet, noe Sea Safari Andenes tilbyr. TV kanaler som National Geographic og BBC har laget naturdokumentarer med utgangspunkt i Sea Safari Andenes og opplevelser fra Andenes. Det er neppe tilfeldig. Vi i Sea Safari Andenes kommer fortsatt til å konsentrere oss om å tilby unike opplevelser med utgangspunkt i vår enestående natur og dyreliv. Vi forventer at bakholdsangrepene vil fortsette, men det kan vi ikke gjøre noe med eller forhindre. Vi håper inderlig at denne uenigheten ikke skremmer gjester fra å komme til Andenes i fremtiden.

Enten du velger store eller små båter så er opplevelsene uforglemmelig.