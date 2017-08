– Fiskesmuglerne skal stoppes

Meninger

Det er filet vi her snakker om. Det tilsvarer 30 tonn rund fisk. Det er svært bekymringsfullt. Dette er miljøkriminalitet.

Nye regler om turistfiskevirksomheter er nå endelig kommet på plass. Nå skal vi prioritere å ta kjeltringene som ødelegger ryktet for den seriøse delen av turistfiskenæringen. Fiskeriministeren tar derfor nå initiativ overfor regjeringen for å se på hvor vi kan stramme inn slik at disse kjeltringene som mest sannsynlig driver organisert kriminalitet kan stoppes. Det betyr at vi vil se både på muligheten for å øke gebyrer og andre reaksjoner som beslaglegning av utstyr for de som bryter reglene, øke kontrollen på grensa og øke kontrollen langs kysten der denne miljøkriminaliteten foregår.

Samtidig er det viktig at vi skiller mellom de seriøse turistfiskeaktørene og de kjeltringene det her er snakk om. Det har vært en stor fremvekst av reiselivsbedrifter langs kysten som legger til rette for turistfiske, og som bidrar til økt aktivitet og arbeidsplasser i en rekke lokalsamfunn. Turistfisket skal få lov til å vokse, men det må skje under god kontroll og reguleringer. Det er de seriøse fisketuristbedriftene langs kysten som vil bli tapende, fordi de nærmest blir inkludert sammen med disse kjeltringene.

Med de nye reglene som trer i kraft 1. januar neste år innføres blant annet registering av virksomheter i turistfiskenæringen og hvilken mengde fisk gjestene tar ut, utførselskvoten endres til 20 kg for gjester ved registrerte bedrifter, 10 kg for alle andre. Endringene vil bidra til å skape mer ordnede former for turistfiskenæringen, gjøre det lettere å gjennomføre kontroller og bidra med informasjon og holdningsskapende arbeid.

Norge er i verdenstoppen når det kommer til å ta vare på ressursene i havet, men vi har bekymringer for eksempel knyttet til bestanden av kysttorsk. Vi trenger ikke kjeltringer fra andre land til å gjøre dette problemet større for oss. De skal stoppes!