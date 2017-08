- Hva vil SP med jordbruket?

Meninger

Men hva betyr det å skulle bruke mer jord i Norge?

Hovedproblemet for norsk jordbruk er overproduksjonspress, gjeldsvekst, fallende sjølforsyning og at arbeid med jord gir dårlige inntektsmuligheter.

Samfunnsoppdraget og legitimiteten til norsk jordbruk svekkes fordi jord i bruk reduseres år for år. Slik blir vi mer og mer avhengig av importert mat til folk og dyr.

Sjølforsyningsgraden for norsk jordbruk faller og er på 40 prosent. Den falt med Sp sin jordbrukspolitikk, og den faller med blåblå jordbrukspolitikk. Av den enkle grunn at arealet reduseres med begge alternativene.

Troen på volum er dominerende i forvaltningen av norsk jordbruk. Også innad i jordbrukets egne organisasjoner. Også i Sp. Er volumjordbruket i Danmark idealet?

Årsaken til arealnedgangen er logisk. Mens det sies at vi skal ha «landbruk over hele landet», er det overordna formålet billigst mulig mat. De jordbrukspolitiske virkemidlene for å oppnå dette formålet er billig kraftfôr, tilskudd til volum og statlig investeringsstøtte til kapasitetsøkning i nye storfjøs.

Dette gjør det mer lønnsomt å produsere mat på importert kraftfôr til dyra, enn å produsere mat til folk og dyr på jord i Norge. Produksjonsvolum løsrives fra gardens ressursgrunnlag.

Regjeringen har over fire år gjennomført den sterkeste omfordeling av inntektsmuligheter fra små og mellomstore bruk til de største brukene som noen gang er gjort i Norge. Endrede inntektsmuligheter vil intensivere avgangen og sammenslåingen av jordbruksareal, og dermed nedleggingen av gårdsbruk.

Også Nordland rammes hardt av denne politikken. Jordbruksmiljø forringes. Inntektsmulighetene er dårlige. Beite i utmark reduseres. Arealene reduseres.

Sagt med Sp sitt eget slagord: Nordland tas mindre i bruk.

Jordbrukspolitikken er Sps svakeste kort i møte med velgerne. Derfor sier ikke SP noe om hva de vil endre av det FrP og Høyre har gjennomført i denne perioden, med KrFs og Venstres hjelp.

Istedenfor slagord og lovnader om mer penger til en jordbrukspolitikk som er feil, må Sp snart fortelle oss hva de vil med jordbruket. Skal løsninger fremmes, må problemene først forstås.

Jordbrukspolitikken er ikke til for gardbrukerne, men for å sikre samfunnsoppdraget som næringa har på vegne av fellesskapet.

Jordbrukets samfunnsoppdrag er en bærekraftig matproduksjon som skal levere matsikkerhet, beredskap og ernæring for alle uten å redusere muligheten for de kommende generasjoner til det samme.

Skal samfunnsoppdraget ivaretas, må jordbruket få en ny kurs der bruk av jord i Norge står i sentrum for jordbrukspolitikken.

For å redusere importavhengigheten og øke sjølforsyningen, må planteproduksjonen i Norge økes.

Jordbrukspolitikken må gjøre det mer lønnsomt for gårdbrukerne å dyrke eget fôr til husdyrene, og mindre lønnsomt å fôre med importert kraftfôr.

Hvis Sp virkelig mener at vi skal bruke mer jord i Norge, må det tas et oppgjør med volumpolitikken og billig import av mat til mennesker og dyr. Det må tas et oppgjør med den politikken regjeringen har ført i fire år. Vi må ha en ny kurs. Slagordene må få et innhold.

Skal det bli mer lønnsomt å bruke jord må jordbrukspolitikken endres.

Vil Senterpartiet:

Flytte tilskudd fra volum og bygninger, til jord?

Utnytte handlingsrommet i importvernet for å endre produsentpriser på mat- og fôrråvarer?

Øke kraftforprisen for å gi mer og bedre arealbruk i Norge?

Redusere produksjonsgrensene for melk og kjøtt?

Prioritere små og mellomstore bruk ved å reversere den sterke omfordelingen regjeringen har gjennomført i samarbeid med KrF og Venstre?

Dette er realitetene bak slagordet «ta hele landet i bruk».

Eller hva, Sp?