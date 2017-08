– Andøya flystasjon, NATO og Stoltenberg

Meninger

Saka er en av de viktigste i valgkampen i nord. Det dreier seg om å presse Høyre/Ap/FrP til å omgjøre vedtaket om nedlegging. Både ut fra fagmilitær, sivil og økonomisk synsvinkel er det grundig dokumentert at vedtaket bygger på fakta-feil, utelatelser og ikke-logiske begrunnelser.

Når argumentasjonen mot et så viktig vedtak er så massiv, er det riktig å spørre seg om det er noe annet enn åpne argumenter som avgjør at de tre største partiene på Stortinget tviholder på å nedlegge Andøy flystasjon. Et tegn på at så er tilfelle er det at Ap fattet sin endelige avgjørelse først etter innsyn i gradert materiale, altså opplysninger som ikke er kjent for offentligheten.

Det er nærliggende å tolke dette i sammenheng med Norges generelle militære strategi, som i kortform går ut på å legge forsvaret av landet inn under NATO og USAs strategi. Det betyr at viktige avgjørelser knytta til tiltak for å opprettholde Norge som en sjølstendig nasjon, tas utenfor landets grenser.

Det er en motsetning i seg sjøl, men vi kjenner det igjen fra EU/EØS-systemet: Avgjørende vedtak for nasjonen gjøres av andre enn folkevalgte representanter. Mot dette mener Rødt at forsvaret av Norge må baseres på et eget, nasjonalt forsvar, 100% styrt av norske folkevalgte og gjerne i samarbeid med likeverdige partnere i Norden.

Nylig uttalte NATOs leder, Jens Stoltenberg: «Om det er noe land i NATO som er avhengig av at båndet over Atlanteren er tett og nært, så er det Norge» (Klassekampen 8.juli 2017).

Gitt at Nato-ledelsen, med Stoltenberg i spissen, har bestemt seg for å bare satse på én militær flybase i Nord-Norge, Evenes, trengs det ikke mye fantasi for å forstå at indre justis i Ap gjør det vanskelig å gå imot i en slik sammenheng.

Den som tror at den øverste ledelsen i NATO ikke har meninger om hvordan den luftbårne overvåkninga av nordområdene skal organiseres og kontrolleres har mista gangsynet.

Å samle denne overvåkninga og dessuten skape en framskutt kampflybase på Evenes, kan nettopp være en del av en enda mer sentralisert styring fra NATOs side – koste hva det koste vil. Noen fornuftig begrunnelse sett utfra norske forsvarsinteresser er det derimot vanskelig å få øye på.

Denne sjølpålagte bindinga til NATO gir også en mer logisk forklaring på standpunktet hos de lojale Nato-partiene, Høyre/Ap/Frp. Vedtaket støttes av dem, sjøl om det er en fullstendig feil strategi for et forsvar av Norge.

Senterpartiet fremstår vanligvis som et parti som vil forsvare nasjonal sjølråderett og står for at nasjonale folkevalgte skal avgjøre politikken for Norge, jamfør motstanden mot EU/EØS-systemet. Dette er helt i samsvar også med Rødt sitt syn. Men i forsvarspolitikken er Sp minst like Nato-vennlig som de nevnte partiene.

I sin støtte til Andøya flystasjon, unnlater Sp å nevne NATOs tunge rolle i norsk forsvarspolitikk, og at partiet går for at Norge skal binde seg tett til NATOs og USAs krigsmaskin. Om ikke det er en del av vurderinga, grenser det til dobbeltspill fra SP.

Etter Rødt sin mening er det logisk å forklare vedtaket om nedlegging av Andøybasen med Norges binding til NATO og til USAs globale strategier. Men kampen for å bevare Andøya flystasjon må fortsette, og den kan vinnes!

Den må rettes mot dagens regjering og ikke minst mot Ap, som gjennom Stoltenbergs posisjon i NATO har flere roller i saka. Kommende regjeringsforhandlinger må også dreie seg om å omgjøre Andøyvedtaket. Også i den sammenheng trengs Rødt på Stortinget fra Nordland!