– Rådyrbukk nord av Brokløysatunnelen

Meninger

Noen har sett noe de kunne tro var hjort, andre at det kanskje var rådyr.

Jeg har bodd 30 år på Vestlandet, og har jaktet på både hjort og rådyr.

I dag, åttende august klokken 10.25 kjørte jeg ut av nordre løp i Brokløysatunnelen på tur til jobb.

Et dyr kom fremfor bilen på tur over veien fra sjøsiden. Umiddelbart kunne jeg se at det her var tale om en råbukk. Antakelig toårs bukk, og den var i godt hold. Den fortsatte med stor fart oppover lia mot fjellet.

Slik at da kan jeg med 100 prosent sikkerhet si at det i avfall er en råbukk i det området.