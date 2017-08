Mener å ha sett rådyrbukk nord av Brokløysatunnelen

Meninger

– Det har vært diskutert endel i det siste om det er hjort eller rådyr i Vesterålen. Noen har sett noe de kunne tro var hjort, andre at det kanskje var rådyr. Jeg har bodd 30 år på Vestlandet, og har jaktet på både hjort og rådyr, forteller Sørmo.

Tirsdag klokken 10.25 kjørte han gjennom Brokløysatunnelen i Sortland, på tur til jobb. Da han kom på nordsida av tunnelen kom det et dyr foran bilen, på tur over veien fra sjøsiden.

– Umiddelbart kunne jeg se at det her var tale om en råbukk. Antakelig toårs bukk, og den var i godt hold. Den fortsatte med stor fart oppover lia mot fjellet. Jeg med dermed med 100 prosent sikkerhet si at det er en råbukk i dette området, sier Sørmo.