– Senterpartiet vil ta hele norge i bruk

Meninger

Totalt et antall av ni reformer av stort og smått om jeg ikke har telt feil.

Så kan man spørre seg, var det nødvendig med alle disse reformene? Var alle like godt fundert og basert på analyser? Eller kan det være at noen av dem ble en reform for reformens skyld?

De to mest omdiskuterte er kommunereformen og politireformen.

Begge disse reformene er for å si det mildt, heftig diskutert landet over.

Folk flest, og det er de Senterpartiet hører på, mener at begge disse reformene ikke tar hensyn til folkets mening.

Når det gjelder politireformen, som er gjennomført i sin helhet og innført. Mener til og med de fleste politifolk at den ikke fungerer. At det blir lite politi i bygdene, og at de ikke har fått nok økonomiske rammer til at den er i nærheten av å fungere.

Overføringer av økonomiske midler er et manglende moment ved reformene og et gjennomgangstema, og er en rød tråd, for ikke å si blå - blå tråd for å få reformer til å virke.

Vi konstaterer at langt de fleste kommunene i Norge har måttet innføre eiendomsskatt for å få hjulene til å trille rundt. Dette fordi kommunene stadig blir pålagt nye oppgaver uten at det følger med økonomiske rammer fra regjeringen.

Som kaptein, og tidligere Områdesjef i HV diskuter vi i forsvars fora KRISEN i Forsvaret. Spesielt den uforståelige prosessen rundt nedbyggingen av Andøya og reduksjonene i HV. Et forslag på en reduksjon fra 45000 til 38000. Dette er meningsløst, og må stoppes omgående.

Senterpartiet vil ikke ha en slik reduksjon i HV, og vi ønsker å styrke Forsvaret i nord og i Norge generelt.

I tider hvor det er så mye urolighet på Balkan og i verden forøvrig, er det totalt uforståelig at den blå- blå regjeringen lar dette skje.

Slik kunne jeg fortsatt, men vil ikke trøtte leserne med noe de allerede skjønner. Man må ikke tro at folk er dumme!

Hvor mange av reformene man kan eller vil reversere er et godt spørsmål. Det krever grundig analyse.

Jeg har gjennomført og planlagte reformer i bedrifter, og vet at der skal grundig analyse til for å treffe godt med endring.

Endring må til i alle organisasjoner over tid.

Det er imidlertid særdeles viktig med et kritisk blikk på om endringen er nødvendig. Dersom en finner at en vil endre, må man være villig til å ta kostnadene både i forkant og i etterkant av endringen/reformen. Her har det sviktet i feks.politireformen. Det tilføres ikke de økonomiske ressursene som er nødvendig for at dette skal fungere.

Så enkelt og så vanskelig.

Samhandlingsreformen, en reform som ble innført i 2012 er et godt eksempel på en reform som ikke ble slik en hadde tenkt, og som etter mitt syn må avvikles snarest. Eldre syke er blitt kasteballer mellom institusjoner og sykehus.

En regjering må tåle kritikk på ting som gjennomføres og som ikke fungerer.

Den vil samtidig høste anerkjennelse fra folket om den kan være ærlig på ting som ikke fungerer, og at en er villig til å ta det til etterretning og endre det.

Det fører for langt å gå i detaljer om hva som ikke fungerer med den nå, for det er veldig mye alvorlig feil med den. Det får bli en annen diskusjon, men jeg håper at den nye regjeringen vil ta tak i dette omgående.

Dette var bare en liten start på diskusjon frem mot valget om disposisjonene til den blå - blå regjeringen. De har ikke stått for en politikk som sørger for at hele Norge skal være i hevd. At det skal være levende bygder også i fremtiden. At Norge skal ha et troverdig forsvar, og at forskjellen mellom de rikeste og folk flest skal bli utjevnet.

Vil du ha en endring av kursen og ønsker at det skal være levende lokalsamfunn, levende bygder og et stekt forsvar.

Da må du gi din stemme til Senterpartiet ved valget den 11 september.

Godt valg!